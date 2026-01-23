賴下令查台南初選？徐國勇：要精進民調

民進黨秘書長徐國勇。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨秘書長徐國勇陪同賴清德出席“2026電器空調影音年終購物展開幕典禮”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月23日電（記者 莊亦軒）民進黨台南市長初選結果，由“立委”陳亭妃以2%差距擊敗賴子弟兵、“立委”林俊憲。賴清德21日在民進黨中執會表示，是否有中國國民黨介選，他心中非常清楚，並指示於適當時機進行研究與檢視。此說法是否意味台南初選會翻盤？民進黨秘書長徐國勇23日出席“年終購物展開幕典禮”受訪表示，賴清德的意思是民調要繼續精進。



民進黨新潮流系中執委、台中市議員黃守達日前在中執會表示，相較高雄、嘉義，台南的藍白介選情況嚴重。“挺妃派”中執委王世堅則當場表達反對，認為不宜在初選結果已出爐後再生枝節。賴清德裁示，對於是否存在國民黨介選，他心中很清楚，但仍未否定初選結果，而是裁示在不干擾競選步調的前提下，於適當時機進行研究與檢視。



徐國勇23日上午陪同賴清德出席“2026電器空調影音年終購物展開幕典禮”，開幕前受訪時表示，藍白介入不是現在才開始，他們早就在介入，民進黨有各個方式，包括排藍、用加權，對比本身就是排藍，“其實我們的民調公平、公開、公正，沒有任何問題”。



徐國勇用不同國家比喻，有的國家有通姦罪，有的國家就沒有通姦罪；有的國家可以同性婚姻，有的國家就沒有，這就是社會科學不一樣。他說，社會科學在基本上，民調就是屬於裡面的一部分，要不斷地精進，“主席的意思是這樣子”。



徐國勇表示，各種民調會再繼續地精進，每個民調公司都是一樣，民調是社會科學，社會科學就是沒有絕對性，太陽從東邊出來，不管到東半球、西半球、北半球、南半球、哪一個國家都一樣，可是社會科學就會有誤差，就會不一樣。