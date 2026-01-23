休會倒數6天　吳思瑤唱歌嘲諷兩黨擺爛

綠委吳思瑤受訪。（中評社 張穎齊攝） 綠委吳思瑤受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）“立法院”本會期1月31日就要休會，政府總預算與新台幣1.25兆元“國防”特別預算仍卡關。民進黨政策會執行長吳思瑤23日受訪時直指中國國民黨、台灣民眾黨“不開會、不審預算、不審“國防”，並即興清唱改編歌曲〈兩隻老虎〉，諷刺藍白“擺爛兩黨”。



吳思瑤指出，本會期進入最後關鍵階段，但藍白主導的議程仍未將總預算與“國防”特別預算排入實質審查，與社會期待背道而馳。她強調，距離休會只剩6天，若再拖延，將嚴重影響政府運作與“國家安全”。



吳思瑤表示，她在社群平台Threads看到脆友將〈兩隻老虎〉改編成〈擺爛兩黨〉，內容指藍白“一下不審預算、一下不審“國防”；一下不審3兆、一下只給700億”，相當洗腦。她隨後在鏡頭前清唱歌詞，反問“是逼我在議場唱這首歌嗎！”



針對議程安排，吳思瑤批評，藍白不把時間用在審查預算，卻以考察或提出大量譴責案“濫竽充數”。她點名，藍白提出要求與“行政院3對3”辯論總預算的決議案，卻捨近求遠、不願將總預算付委審查，質疑這只是政治作秀。



吳思瑤也說，藍白宣稱要放行的718億元新興預算，程序與實質皆有重大問題。她指出，決議案無法取代依法應完成三讀的預算案，且相關議程未完成黨團協商，依規定應進入冷凍期，不得強行表決。她直言，藍白不審整體總預算，卻抽出718億元優先處理，是“偽善”行為。



此外，吳思瑤提到，民進黨團當天也正式提案，將民眾黨團總召黃國昌涉在機密會議中攜出國家機密文件一事，移送“立法院”紀律委員會。她表示，違反議事規範、輕忽國家機密的行為不能姑息，即便提案可能遭藍白聯手封殺，民進黨仍須表達立場，捍衛“國會”紀律與法治尊嚴。



吳思瑤最後強調，藍白“只過2%、卡住98%”的作法，是在為自身擺爛找台階。她呼籲回歸正軌，盡速審查總預算與“國防”特別預算，否則不僅辜負人民，也將讓國家付出代價。