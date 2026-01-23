周榆修：“賴政府”莫把“國防”當政治遮羞布

民眾黨秘書長周榆修。（中評社 資料照) 中評社台北1月23日電／針對民進黨秘書長徐國勇今日重申“自由當然不是免費的”，台灣民眾黨秘書長周榆修表示，台灣人民都明白的道理，不用民進黨一直跳針，台灣人只想問在民進黨宇宙裡“付完錢拿不到武器很合理嗎？”；再者，“賴政府”要在野黨“忠誠”，試問2張A4紙就要1.25兆，對台灣人民的納稅錢“忠誠”了嗎？



周榆修指出，第一，自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價1.25兆的免死金牌。“國防”要強、軍備要精，台灣民眾黨支持；但賴正清德政府預算要透明、清單要交代、軍購8年1.25兆特別預算，在野黨要求內容細項天經地義。



第二，徐國勇拿張伯倫、希特勒、西藏、中共比喻，意圖強化“實力才能真正保護和平”，但此刻真正削弱台灣“國防”實力的，正是民進黨成天是把“國防”拿來政治操作、把在野黨監督貼上賣國標籤，在內部找敵人。



第三，台灣民眾黨是忠誠台灣人民的在野黨，對人民的每一分納稅錢負責、對“國家安全”的每一項採購負責。徐國勇口中的“忠誠在野”，如果是要我們放棄監督、直接放行浮編爛編的預算，那叫忠誠民進黨、忠誠賴清德，不是忠誠國家與台灣人民。



最後，周榆修強調，民眾黨早有自己版本的軍購條例，本周末也將召開軍事諮詢會議，我們支持保家衛國、強化自主防衛，但拒絕黑箱、拒絕灌水、拒絕用“忠誠”兩字堵住監督。賴清德只要透過公開辯論，讓多數台灣人民覺得有道理，台灣民眾黨絕對支持“行政院”版。民進黨如果真的把自由民主放在心上，就請把資料攤開、把內容說清楚，不要拿歷史傷痕當情緒勒索，更不要把“國防”當成的政治遮羞布。