柯建銘將拚總召　吳子嘉：他若當選賴崩盤

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／“立法院”第十一屆第四會期將於1月31日休會，中國國民黨“立院”黨團日前已經底定第五會期黨團幹部，民進黨“立法院”黨團23日才將行文給各綠委，徵詢黨團三長參選意願，其中又以民進黨團總召一職最備受關注。面對記者詢問是否參選總召，現任黨團總召柯建銘鬆口，且連說兩次“我會去登記”。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析指出，賴清德面對的是“立法院”的背叛，“你看到陳亭妃，骨牌倒下來那一剎那，然後，柯建銘又搞這招，柯建銘不當總召，他財務就會崩盤，他要是當了總召，賴清德要崩盤。”



根據《中時新聞網》報導，“立法院”會今天處理議事日程草案，當草案表決後，柯建銘一人獨自走到議場外抽菸，面對記者上前詢問民進黨團改選相關事宜，柯建銘表示，今天就會啟動相關登記。至於是否登記競選總召，柯建銘連說兩次，“我會去登記”，其餘並未再進一步說明，緩慢離開。



吳子嘉日前在節目中解讀柯建銘最近三大動作，第一，柯去上陳水扁的節目，說大罷免的經費有爭議；第二，在“立法院”和柯文哲見面，兩人稱好友；第三就更妙了，跑去趙少康新書發表，韓國瑜說“柯總召咬字都比過去口齒清晰。”吳子嘉說，柯建銘當了叛徒以後講話都變得清晰。



吳子嘉表示，賴清德、柯建銘的鬥爭什麼時候開始？看2月1日，這是民進黨內的大戲。吳子嘉說，“2月1日是不是柯建銘當總召，就看投票，新潮流可能會跑票，秘密投票的話，柯建銘會當選。”



為什麼柯建銘要強力爭取連任？吳子嘉說，“他要是不當總召，他的財務就會出狀況，他就會跳票，財務就會崩盤。”