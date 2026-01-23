新竹竹蓮寺寒士尾牙宴160桌17年送暖不斷

寒士尾牙宴席開160桌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月23日電（記者 盧誠輝）新竹市竹蓮寺攜手達摩慈善功德會23日舉辦寒士尾牙宴，現場席開160桌讓弱勢族群能在歲末年終飽餐一頓，感受社會滿滿的愛與關懷。中國國民黨籍新竹市議會議長、竹蓮寺主任委員許修睿表示，寒⼠尾牙宴已經連續舉辦17年不間斷，希望能讓有需要的人都能感受到社會溫暖的力量。



竹蓮寺寒士尾牙宴23日在竹蓮寺前廣場登場，包括許修睿、新竹市長高虹安、新竹市政府民政處長施淑婷、社會處長黃佳婷、多位藍綠白新竹市議員都到場出席。現場共席開160桌，邀請約1600名寒士與弱勢族群齊聚一堂，在歲末年終提前感受農曆年節的溫暖與祝福。



許修睿指出，寒士尾牙宴最早是17年前由新竹市國樂老師邱隆泉所發起舉辦，他出席後深受感動，便決定結合竹蓮寺與達摩慈善功德會的資源來共襄盛舉。寒士尾牙宴不只是提供⼀頓飯，更象徵社會善念的循環與傳遞，他希望透過實際行動，能讓更多善心力量加入關懷弱勢的行列，展現人間處處皆溫暖的豐沛能量。



高虹安說，她非常感謝竹蓮寺和所有善心人士，在每年寒冬時節能持續關懷弱勢族群，讓新竹市許多街友、獨居老人、身障朋友及弱勢家庭都能在歲末年終齊聚一堂，她相信美味的佳餚不僅滿足味蕾，更溫暖了大家的心，她期盼未來能有更多善心企業和團體加入行列，讓弱勢家庭感受到社會關懷。



新竹市政府社會處表示，今年受邀圍爐饗宴的單位包括身心障礙者聯合就業協會、智障福利協進會及肢體障礙自強協會等數十個單位，為寒冬中的弱勢民眾帶來愛與溫暖。感謝竹蓮寺拋磚引玉，希望能藉此號召更多民眾與團體加入關懷弱勢，將愛心送到社會各角落，讓新竹市更加幸福友善，充滿溫暖。