盧德允看1.25兆軍購　買這武器淪活靶

盧德允。（照片：《盧德允視察中》YouTube） 中評社台北1月23日電／“立法院”會23日表決確認議事日程時，藍白再度動用人數優勢，第八度封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。針對“國防部”所列出的採購項目，台前“國防部”視察盧德允21日在網路節目分析，其中M109A7自走砲在陸地上就是個“活靶”，完全違反不對稱作戰的原則，不應該購買。他更質疑，台灣欲採購的海馬士多管火箭系統，美國明明有500公里的精準打擊飛彈（PrSM），卻沒賣台灣。



曾任職媒體的盧德允21日在網路節目《盧德允視察中》表示，目前民進黨提出的1.25兆元軍購特別預算，充滿了不合理、對台灣沒有用的採購項目，這些都花了很多錢。他強調，錢應該花在對台澎金馬防衛有實質意義，能對大陸形成實質嚇阻力的地方，讓大陸不敢貿然動武來解決兩岸問題。



盧德允指出，M109A7自走砲就是不應該買的項目，他形容這項武器在陸地上就像個“活靶”，無論放在台灣本島或澎湖，都打不到中國大陸，這意味著必須等敵人靠近或上岸才能打擊，失去了防衛意義。他批評，不需要花1000多億買這種形同活靶的武器，“國防部”還將M109A7宣傳為防衛韌性與不對稱戰力，根本就是顛倒黑白、指鹿為馬，把納稅人當笨蛋，完全違反不對稱作戰的原則。



此外，有外界傳言大陸非常忌憚“國防部”這次採購海馬士多管火箭系統，但盧德允認為，大陸其實很高興台灣買這些幾乎沒有威脅的東西。他分析，台灣預計採購的海馬斯士分成兩個部分，第一個部分就是精準導引火箭（GMLRS），射程僅70公里，意味著要等敵人登陸才能派上用場，對台灣沒有太大的用處，他認為投資大量金錢在這種射程短的火箭上不是一個划算的作法。



盧德允表示，第二部份是ATACMS飛彈，射程為300公里，勉強可打到福建沿海，對大陸造成一些威脅。但他質疑，海馬士還有一個射程更遠的PrSM飛彈，射程有500公里，可配備多種彈頭，美國為何不賣這個給台灣？“我要請問美國AIT處長，你們美國人保衛台灣、協助台灣維護自己自由民主生存方式的決心在哪裡、誠意又在哪裡？”