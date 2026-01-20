高雄台積宅降溫　業界析還有修正空間

“台積宅”有明顯降溫趨勢，主打台積電議題的建案明顯變少。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月24日電（記者 蔣繼平）台積電股價屢創新高帶動台股氣勢如虹，但過去幾年支撐房市買氣的“台積宅”卻明顯降溫。台積電在高雄楠梓設廠，除了台積宅的廣告已經明顯變很少，業界也指出，景氣不好退燒很正常，但房價整體來說已經上漲，未來漲幅，可能還有一點修正空間而已。



媒體報導，住商機構根據實價登錄統計，半導體龍頭所在的新竹科學園區、中部科學園區台中園區、南部科學園區台南園區及楠梓產業園區等4大園區中，周邊房市2025年幾乎都走跌。



住商機構資料顯示，2025年全台四大園區中以中部科學園區周邊波動最大，台中沙鹿跌幅達10.8%居首；南科門戶善化區亦修正6.5%。新竹縣竹北市房價微幅下滑2.8%，台南與高雄園區周邊如仁武、橋頭跌幅為3.9%及3.4%。



高雄市在2024年、2025年間因為台積電到楠梓設廠，主打“台積電”話題的建商廣告滿坑滿谷。但現在實際到左營、楠梓繞一圈，只看到同一系列的“高大之森2”看板還有出現“台積”二字，其他多以高鐵、捷運等話題為主，退燒程度可見一斑。



對此，高雄市不動產仲介經紀公會監事會召集人鄭啟峰表示，景氣好的時候什麼都可以成為議題，過去高雄有鐵路地下化、亞洲新灣區等重大建設時，都是如此，台積電也同樣成為建商廣告的議題。但是景氣不好的時候，自然而然就會退燒，因為話題不好帶動，使用的就少。



鄭啟峰指出，楠梓非蛋黃區，而是配合區域發展帶動，台積電設廠確實會帶動供應鏈進駐、就業人口。目前楠梓新成屋房價從每坪新台幣17萬、18萬，一路漲破40萬後，現跌到接近40萬左右，之後應該還有一點修正空間。雖然有稍微降價，整體上還是比過去高很多。



有關台美關稅談定後、台積電要再加碼赴美投資。鄭啟峰說，市場上當然也會擔心未來“台積宅”可能變成“美積宅”之類，但實際來看，台積電確實有在楠梓設廠，2奈米也量產，廠商與工程師也都會來，這部分是確實有看到，所以目前不擔心，未來就持續觀察。



台積電在高雄楠梓規劃5座2奈米晶圓廠，P1廠2025年下半年已量產，P2廠已裝機進入測試，P3廠、P4廠動工中，預計2027年全區5廠完工營運。高雄市政府指出，每座廠房約可創造1200至1500個直接就業機會，5座廠總計帶來6千至7千個工作機會。