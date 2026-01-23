台軍：大陸今年第三次戰備警巡23軍機出海

大陸空警-500型軍機。(照片：台“國防部”) 中評社台北1月23日電／台軍方23日下午表示，大陸今天再次對台海周邊發動“聯合戰備警巡”，出動23架次軍機，其中有17架次跨越“台灣海峽中線”，這是繼15日後，是今年初以來，大陸第三次發動聯合戰備警巡。台軍方強調運用聯合情監偵手段，嚴密監控。



台軍方今天下午指出，從上午10時40分起，陸續偵獲大陸殲－10、轟6K、空警－500等各型主、輔戰機計23架次出海，其中17架次逾越“台灣海峽中線”及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合大陸軍艦，進行“聯合戰備警巡”。



台軍方上午也公布自22日上午6時起至23日上午6時止，偵獲5艘大陸軍艦及11架次大陸軍機，持續在台海周邊活動，其中9架次大陸軍機逾越“台灣海峽中線”進入北部、西南空域。



另外，台軍方也偵獲2枚大陸空飄氣球。第1枚於22日上午8時15分，在基隆以西77浬、高度1萬5000呎處，於上午10時55分消失；第2枚於22日晚上10時15分在基隆西南85浬、高度1萬7000呎處偵獲，並於23日凌晨0時40分消失。



在海上動態方面，合計偵獲5艘大陸艦艇，持續在台海周邊活動。



台軍方強調，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。