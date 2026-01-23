就任海基會董座　蘇嘉全：交流不該中斷

海基會董事長蘇嘉全23日就任。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長蘇嘉全23日就任，蘇嘉全致詞時表示，海基會存在的核心目的，始終衹有站在人民的立場，為交流保留空間、為和平累積條件，他始終相信兩岸關係的根本不在口號，而在人民。展望未來，海基會將持續扮演說好話、做實事的角色。交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不會發生，讓問題有機會被解決，他也期待恢復兩岸常態化的交流。



海基會去年12月18日舉行第12屆董監事會第9次聯席會議時，時任海基會董事長吳豊山無預警宣布請辭，並表達“體貼賴清德人事安排的困難”，吳豐山任期至12月31日。海基會23日下午召開第12屆董監事第1次臨時聯席會議，通過蘇嘉全就任海基會董事長。



蘇嘉全致詞時全程照稿唸，他表示，海基會自1991年3月成立以來，今年將屆滿35周年。這一路走來，海基會始終肩負政府委托與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，及服務兩岸人民的重要任務。無論兩岸情勢如有起伏，海基會存在的核心目的始終衹有站在人民的立場為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。



蘇嘉全說，過去，他曾擔任“立法院長”，“立法院”是“中華民國”最高民意機關，是匯聚民意、反映民意的重要場域。正因如此，他始終相信兩岸關係的根本不在口號而在人民，不在對立而在理解。未來他所帶領的海基會將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流。



蘇嘉全指出，兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏。但人民往來、經貿互動與社會連結早已深植其中，只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流就不應該被輕易來中斷。



蘇嘉全認為，賴清德去年雙十演說中提到，期待中國大陸能體現大國責任，我們期待中國大陸能夠回到人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提，阻礙兩岸兩會的正常交流與互動。我們也期待對岸展現自信，恢復兩岸常態化的交流。只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與社會繁榮，才是兩岸人民共同的期待。



蘇嘉全表示，他要特別謝謝台商朋友，多年來，無數台灣企業與台商遠赴中國大陸打拚，在不同城市、不同產業中經營，為自身事業，也為台灣累積寶貴的經驗與能量。各地台商協會常年與海基會密切合作，協助在陸台人處理投資、生活與極難需求上，扮演不可或缺的夥伴角色，海基會對此始終心存感激。我們也理解，台商在中國大陸經商往往必須面對複雜的政策環境，與一定程度的政治壓力，海基會會站在理解與協助的立場，持續提供必要的服務與支持。



蘇嘉全說，作為大家在異鄉打拚最溫暖的娘家，我們由衷期盼台商在海外開疆辟土的同時，能始終與家鄉的人民站在一起，共同守護這個引以為傲的民主家園。唯有如此，台灣社會才能持續凝聚成為大家最堅強的後盾。



蘇嘉全指出，面對全球經濟情勢變化與中國大陸經濟調整的挑戰，台商的未來布局內部更加多元。無論是深耕中國市場或布局全球、行銷世界，海基業都願意成為台商最可靠的後盾，為大家攜手合作，協助應用轉型，擴展新的機會。



蘇嘉全認為，展望未來，海基會在政府委托與授權之下會持續扮演好說好話、做實事的角色，我們所說的好話是利於交流、利於理解的善意言辭，我們所做的實事則是超越黨派沒有立場的民生服務。交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不會發生，讓問題有機會被解決。