不甩AIT　藍白八度封殺1.25兆軍購條例

1.25兆“國防”特別條例，藍白第八度聯手封殺。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月23日電／“立法院”會今天表決議事日程草案，民進黨“立院”黨團提案將新台幣1.25兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案增列至報告事項中，遭藍白以55票比48票否決，且無法付委審查，這是“國防”特別條例第8度遭封殺。



“立法院”本會期將於1月31日休會。台官方焦急溝通，希望爭取軍購特別條例付委審查。



美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日在台軍方智庫“國防安全研究院”講座上表示，“自由不是免費”，並重申支持“賴政府”提出新台幣1.25兆軍購特別預算。



“立法院”程序委員會20日再封殺政府總預算案以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》與院版《財劃法》等案，排入委員會審查一事。



民進黨團今日提案在報告事項中增列“國防”特別條例、“政院”版《財政收支劃分法》及《社會秩序維護法》部分條文修正草案等案，最終在藍白人數優勢下以55票比48票否決綠黨團提案，隨後通過藍白“僅限列36案議案”的提案，其中並未包含“國防”特別條例，等同於封殺。



除此之外，民進黨團提案處理遭民眾黨“立院”黨團復議的2026年度政府總預算案，以及將民眾黨主席黃國昌送交紀律委員會等，都遭藍白兩黨團否決。