大國極地爭奪戰　蔡裕明析格陵蘭寶藏地位

實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任蔡裕明。（中評社 資料照） 中評社高雄1月24日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普想要讓格陵蘭成為美國的一部分，引起外界關注這場“極地爭奪戰”。實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任蔡裕明接受中評社訪問指出，除了稀土控制權、掌控北極航道，更鮮為人知的是海底電纜與確保數據安全，同時這裡也是太空監視網路的核心節點，所以美中俄大國都在搶這塊冰。



蔡裕明，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士、中山大學大陸研究所博士。曾任“國安會”研究助理。現職為實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任，研究專長：國際關係、政治學、兩岸關係、反恐。



特朗普多次表示，美國出於國家安全考慮“需要”格陵蘭，理由是俄羅斯和中國在北極的野心。中國在2018年發布首部北極白皮書中便自稱為“近北極國家”，並提出“冰上絲綢之路”倡議用於北極航運。



俄羅斯幾十年來不斷擴大其北極軍事存在，持續投資新建和擴建該地區的軍事設施。此外，俄羅斯控制着北極圈以北大約一半的陸地和海洋專屬經濟區。該地區約有三分之二的居民生活在俄羅斯境內。



北極之爭已持續數十年，針對北極戰略價值，蔡裕明表示，第一，取得稀土與關鍵礦產控制權。根據估計，格陵蘭擁有全球第二大的稀土蘊藏量，這僅次於中國與緬甸。如果，再加上鈾、鈷、鋰等電動車與軍工產業命脈，成為某個國家控制全球少數資源的關鍵，所以被大國覬覦。



蔡裕明表示，特朗普團隊私下估算這些礦產價值超過1兆美元，且能讓美國徹底擺脫對中國稀土供應鏈的依賴。更關鍵的是，這些礦藏多數尚未開採，控制格陵蘭等於控制未來30年的科技原料命脈，也能提高美國的工業，進一步支持美國再下一代科技的研發能力。

