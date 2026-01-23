海基會：2月24日舉行台商春節聯誼

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）農曆春節臨近，海基會秘書長羅文嘉23日表示，台商春節聯誼活動日期暫定2月24日，原則上春節就是大家團圓、團拜，這是基本的，而規劃上也希望讓返台的台商對台美關稅等台灣經貿資訊有更多瞭解，但舉辦形式還在做規劃。



海基會23日下午召開第12屆董監事第1次臨時聯席會議，通過蘇嘉全就任海基會董事長。會後，由海基會秘書長羅文嘉主持海基會背景說明會。



媒體問及，海基會董事長蘇嘉全上任後，會內有否規劃新年為恢復兩會對話積極破冰的目標？羅文嘉說，兩岸交流往來或任何政治協商對話，對台灣來講有兩項核心利益必須維護，一是“國家主權”，一是自由民主體制，在此兩項基礎下，海基會願意盡全力推動有助於兩岸兩會往來的任何工作。



羅文嘉指出，海基會也會透過各種方式讓台灣社會理解，無論兩岸情勢如何，意見相同或不同，其實有對話的管道、溝通的空間，對於兩岸人民都是件需要的好事。兩岸有很多共同的部分，更是有條件用和平對話來解決爭議，這是我們的期待。當然，這項工程不太容易，但不是說不太容易，我們就放棄。兩岸“分立”已有75年，這是必須持續努力的。