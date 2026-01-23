三立電視採訪車台北衝進銀行　10人受傷

台北市南京東路發生三立新聞採訪車撞進銀行的重大車禍。（照片：記者爆料網） 中評社台北1月23日電／台北市23日發生一起重大車禍，下午3時許南京東路二段與一江街口，一輛三立新聞採訪車不明原因暴衝，撞進路口的彰化銀行內，現場至少10人受傷，消防局獲報已派遣大批人車趕赴現場救援，事故原因仍待釐清。



媒體報導，中山分局初步調查，今日下午這輛三立新聞台的採訪車沿著街道行駛，卻在經過一江街口時，整輛車失控直接衝向路旁的彰化銀行，並高速撞入銀行大廳。由於事發突然且撞擊力道猛烈，銀行門口的提款機被當場撞得面目全非，提款機外殼與零件散落一地，現場地面滿是玻璃碎片，場面十分驚人。



消防局初步清查，包含採訪車駕駛在內共6男4女人10人受傷，其中重傷3人、中傷1人、輕傷6人，有2人送醫時意識不清送往台大救治，駕駛則受輕傷未送醫。



警方隨即在車禍現場拉起封鎖線，並派員在路口維持交通秩序。警方表示，針對採訪車駕駛將進行酒精測試以釐清是否有酒駕情事，同時也會調閱周邊監視器畫面與車內行車紀錄器，確認採訪車當時是遭遇機械故障，或是駕駛人為操作不當才釀成這起衝入銀行的意外。



傷者名單：



1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大醫院。



2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大醫院。



3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛醫院。



4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛醫院。



5、女88、意識清醒、輕傷，送台安醫院。



6、女49、意識清醒、輕傷，送台安醫院。



7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總醫院。



8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總醫院。



9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕醫院。



10.男 司機 未送醫。