爭取藍支持　游盈隆：新“中選會”超然中立

游盈隆等7位“中選會”委員被提名人拜會國民黨團。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月23日電（記者 黃偕華）“行政院秘書長”張惇涵23日率7位“中央選舉委員會”委員被提名人拜會中國國民黨“立法院”黨團，黨團總召傅崐萁形容“中選會主委”被提名人游盈隆退出民進黨是“棄暗投明”。黨團書記長羅智強則說，希望新任主委上任後，不要像前主委李進勇一樣違法亂紀拒絕辦理公投。游盈隆則表示，未來的“中選會”一定是絕對的超然中立，不會為特定政黨服務，是為每一個政黨候選人選民服務，也請國民黨委員們放心。



7位“中選會”委員被提名人游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義，其中游盈隆、胡博硯被提名為正副主委。國民黨“立法院”黨團出面接待者包括黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥。



傅崐萁致詞時表示，賴清德上任以來，朝野就重大人事的溝通極為有限，此次“中選會”人事提名，屬少數由朝野共同推薦、交由“立法院”審議的案例，具有指標意義。他強調，“立法院”依法行使人事同意權，被提名人未來應依法行政、守住制度底線。



羅智強隨後指出，“行政院”過去多項重大人事幾乎由單方面決定，未反映新“國會”的民意結構。他並回顧歷屆“中選會”表現，說曾出現拒辦“立法院”依法通過公投案、標準不一的爭議，呼籲新一屆“中選會”務必回到“超越黨派、依法行政、公正公平”的角色定位。



張惇涵則回應表示，“行政院”基於各黨推薦完成“中選會”人事提名，兼顧學理與實務，也考量年底九合一選舉在即，選務工作壓力沉重，期盼“立法院”能理性完成同意權審查。



游盈隆發言表示，未來“中選會”將秉持中立、專業原則，為所有政黨與選民服務，並期盼獲得朝野支持。



會議尾聲，傅崐萁再度發言指出，游盈隆目前為無黨籍，從原本政黨體系中走出來並不容易，願意為制度與公平站出來，需要勇氣，並形容其退出民進黨是“棄暗投明”。



傅崐萁最後提到剛剛外面綠媒問他“花東鐵路雙軌電氣化會因總預算不過卡關”，他鄭重駁斥並強調，該案屬既定延續性計劃，這種說法是“世界級的詐騙謠言”。張惇涵則多次插話表示，相關工程仍涉及預算與行政程序問題，現場氣氛一度緊繃，所幸最後仍和平結束。

