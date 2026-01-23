百年擺暝再啟動　北竿芹壁接棒主辦

“2026馬祖擺暝文化祭”活動將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。（馬祖縣政府提供） 中評社馬祖1月23日電／馬祖年度重要民俗盛事“2026馬祖擺暝文化祭”活動行程正式確認，將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。今年由北竿芹壁境天后宮擔綱輪值主辦，以“守境納福.鐵甲迎喜”為年度主題，象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福，並串連北竿各聚落的信仰場景，完整展現馬祖獨特的“島嶼信仰鏈結文化”。



擺暝文化為馬祖最具代表性的文化活動，極具獨特性，於2019年通過登錄“文化部國家重要民俗”之一。“擺暝”是福州話，為“排夜”的意思，簡單來說就是在夜晚的時候排放供品祭神酬神。在每年的元宵節前後舉行，夜間各廟宇的神還會出宮繞境，以祈求全境平安。此習俗最早源自於福州長樂、連江一帶，流傳至馬祖成為一年當中最重要、最盛大且特有的節慶活動。



連江縣政府指出，擺暝文化祭承載馬祖百年信仰脈絡，不僅是宗教儀式，更是一條由神明、居民與自然環境交織而成的文化網絡，今年活動從點燈、祭祀、燒馬糧、橋仔村神人互動，到最終的芹壁祈夢儀式，呈現馬祖信仰如何深植於日常生活。



值得一提的是今年更首次推出“鐵甲元帥青蛙神IP化形象”以芹壁獨有的蛙神信仰為創作核心，讓傳統信仰轉化為更親近大眾、具文化辨識度的品牌形象，以及由鐵甲元帥信徒擔綱演出京劇《珠簾寨》與《四郎探母》更是成為今年擺暝文化祭亮點之一。



開幕當晚，正月十一（2月27日）將於芹壁村鐵甲元帥廟前廣場舉行點燈祈福儀式，象徵鐵甲元帥“亮甲守境”，為新一年點亮島嶼的第一道光。點燈儀式結束後，將以煙火點亮芹壁海岸，揭開文化祭序幕。今年活動自2月27日延續至3月18日，邀請民眾在初春時節走進馬祖，感受“神、人、自然”三者交織的神秘能量。



2026年馬祖擺暝文化祭整體活動流程：



2月27日（正月十一日）：芹壁境擺暝祈福點燈祈福儀式。



2月28日（正月十二日）：芹壁境祭祀大典、素人京劇：《珠簾寨》。



3月1日（正月十三日）：坂里燒馬糧。



3月2日（正月十四日）：橋仔村：神與人的鏈結。素人京劇《四郎探母》／令旗交接。



3月3日（正月十五日）：北竿全境各宮廟擺暝遶境活動。



3月17日（正月二十九日）：芹壁龍角峰祈夢。



文化祭尾聲，將於3月17日至18日舉行“芹壁祈夢”儀式。參與者可於龍角峰伍位靈公廟上香祈願，靜心等待夢境或心靈回應。主辦單位指出，祈夢文化源自早期島民面對人生抉擇時的信仰實踐，如今成為擺暝文化中最具心靈深度的儀式，為整個文化祭畫下安靜而深刻的句點。