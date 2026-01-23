CK楊露面與藍委餐敘　談國民黨那根脊梁

國民黨團餐敘邀請異康公司董事長楊建綱出席，並以“重新撐起國民黨那根脊梁”進行演講。（照片：中時新聞網） 中評社台北1月23日電／中國國民黨“立院”黨團23日中午與智庫餐敘，邀請異康公司董事長、綽號“CK楊”的異康董事長楊建綱出席，並以“重新撐起國民黨那根脊梁”進行專題演講；楊建綱強調，重返執政要有論述與具體作法，要如何說服這個世代，問題核心在於政黨定位而非年輕化，關鍵是要重建而非懷舊而已。



媒體報導，楊建綱在去年國民黨主席選舉期間，操盤協助鄭麗文當選黨主席，此次應邀出席“立院”黨團進行演說，也引發不少聯想；特別是演講題目是“重新撐起國民黨那根脊梁”，有“立委”私下議論，這是否也暗虧現階段的國民黨中央太軟弱或缺乏論述？特別是縣市長提名紛擾不斷，支持者對於保住地方版圖、重返執政也抱持出現質疑聲浪。



這場餐敘今天中午在台大醫院國際會議中心舉辦，除了謝龍介、蘇清泉等南部“立委”之外，藍委幾乎全數到齊，出席餐會包括中央黨部秘書長李乾龍、副主席季麟連、蕭旭岑、智庫執行長張顯耀、副執行長楊永明、大陸事務部主任張雅屏、中常委李德維、劉大貝等黨務主管，席開共5桌。李乾龍也提到，這次是智庫與黨團的交流，針對國際兩岸局勢、法案進度交換意見，希望未來建立慣例，讓國民黨保持戰鬥力。



據轉述，因應軍購特別條例以及台美關係衝擊，楊建綱一針見血說，民進黨政府定義是“印太民主友盟對抗極權”，問題是“友盟算是真正的盟友嗎？”還是台灣是被關在印太聯盟門外的孤兒？政府不能自欺欺人。



對於1.2兆軍購特別條例，楊建綱表示，在10年建軍構想或五年兵力整建計劃之下，任何武器採購都有建案程序，包括成立“武獲室”來辦理，這次特別條例的軍購有符合嗎？其次，1.2兆台幣是武器採購，加上後勤維修，推估未來光是每年的年度“國防”預算高達1.4兆元，幾乎佔歲出50%，這是否造成排擠效果？政府要如何拚經濟民生？

