蔡裕明：北約被踩三紅線　歐洲防務將排美

實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任蔡裕明。（中評社 資料照） 中評社高雄1月24日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普宣佈已就格陵蘭島問題達成“未來協議框架”，但過程引發美歐之間重大矛盾。台灣實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任蔡裕明接受中評社訪問指出，這次特朗普重踩北約三條紅線，迫使歐洲建立排除美國的防務體系，未來將形成“歐洲軍”與北約平行運作的局面，美將失去對歐洲防務的絕對主導權。



蔡裕明，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士、中山大學大陸研究所博士。曾任“國安會”研究助理。現職為實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任，研究專長：國際關係、政治學、兩岸關係、反恐。



美國總統特朗普原揚言不惜動武強取丹麥海外領地格陵蘭，並將自2月1日起對不配合美國取得格陵蘭的歐洲8國輸美商品加徵10%關稅。但特朗普21日指稱，已建立關於格陵蘭的未來協議框架，因此將不會祭出上述關稅。



對此，蔡裕明表示，特朗普要的從來不是格陵蘭，而是證明在其面前，連同盟、主權與國際法，都只是可以重新談判的選項，MAGA不是口號，而是真正可以執行的戰略。



針對後續國際局勢有何影響，蔡裕明表示，北約的激烈反應不是小題大做，而是因為這觸及聯盟生存的三大根基：條約可信度、國際法秩序、與跨大西洋權力結構。無論結果如何，這場危機已經永久改變了北約的DNA，歐洲開始認真思考“沒有美國的防務”，不再是科幻小說，而是必須準備的現實與挑戰。



蔡裕明進一步表示，特朗普這次踩到北約三條“紅線”。第一是北約第五條款從未設想“盟國攻擊盟國”的情境。一旦丹麥啟動第五條款對抗美國，將出現荒謬場景。法律上，23個盟國必須“協助丹麥對抗美國”，但是事實上沒有任何歐洲國家敢與美國開戰，因為必輸，結果將導致北約立即癱瘓，聯盟信譽破產​。

