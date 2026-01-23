三立採訪車撞銀行釀10傷1人腦出血需手術

三立電視台採訪車撞進彰化銀行。（照片：警方提供） 中評社台北1月23日電／三立電視台的一輛採訪車，今天下午行經台北市中山區南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，現場共釀3人重傷、1人中傷、6人輕傷。其中一男、一女均為40歲傷者送台大醫院救治。據瞭解，女性傷者腦部出血，需緊急救治，接受外科手術。



對此，三立電視台隨即發表聲明，對受傷民眾與銀行表達深切歉意，並承諾將依法負起賠償責任。



送至台大醫院的一男一女病人，女性病人5公分額頭撕裂傷，男性病人為手腕撕裂傷。台大醫院院方表示，案發後台大醫院經緊急醫療網分派，接收2位傷患，其餘傷者已分送他院，避免集中於特定醫療機構，目前所知訊息，其中一位傷患腦部出血，需緊急救治，接受外科手術，另一位則屬一般性傷害，不過，二人均無立即生命危險。



媒體報導，據瞭解，三立採訪車駕駛沒有受困，初步向警方供稱機械故障、車輛從一江街要左轉南京東路時“車輛轉速突然升高”肇事，台北市警察局長林炎田也趕赴現場瞭解狀況。



針對此重大交通意外，三立電視於傍晚發表聲明指出，對於採訪車造成民眾受傷及彰化銀行設施受損，深表歉意並將負起應盡責任。聲明中強調，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。



三立電視表示，對於本次事故造成的人員傷害與相關損失，將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，並請傷者與家屬安心療養。內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管。三立再次向受害民眾與財產損害表達最深歉意，並承諾全力配合警方調查，以釐清事實真相。