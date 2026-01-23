小三通25週年　邱垂正：中央地方繼續團結

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社金門1月23日電／陸委會主委邱垂正今天在金門參與小三通25週年座談會表示，小三通不只是簡單的交通路線，同時也是政府推動兩岸關係和平穩定、金門馬祖發展、維護“國家安全”與落實安全管理重要環節。



小三通首航到今年邁入25週年，大陸委員會主辦“小三通”25週年未來展望座談會今天下午在金門大學登場，邱垂正、金門大學副校長洪集輝、金門縣政府秘書長張瑞心等出席。



邱垂正表示，今天我們齊聚一堂，舉辦“小三通”啟動25週年座談會，別具歷史意義。25年前，“小三通”在高度不確定與不被看好的情況下仍能穩步向前，走到今天，已不只是一條簡單的交通航線，它已是政府循序漸進推動和平穩定兩岸關係的重要一環，也是促進金門、馬祖地區繁榮進步的關鍵一環，更是維護“國家安全”與落實安全管理的必要一環，三者已環環相扣，相互影響，三位一體！



邱垂正指出，展望未來，“小三通”將持續提供往來兩岸旅客更安全、便捷、舒適且優質的服務，為金馬地區帶來繁榮、健康與永續的發展。



他回顧“小三通”四分之一世紀的發展歷程，從時間縱軸來看，我個人將其分為三個階段，“小三通”一路走來遇到各種困難和挑戰，除了要克服整體兩岸關係的情勢、兩岸互動溝通不確定因素、面對SARS、COVID－19疫情影響，甚至遭受兩岸直航競爭威脅產生邊緣化風險，“小三通”透過“中央”和地方政府協力、大家共同努力都一一克服，“小三通”有今天的成果，可說是“韌性治理”的最佳寫照。



第一階段是“小三通”的制度奠基期



邱垂正說，自2000年起，政府著手推動“小三通”除罪化，逐步建立邊境管理與配套制度。在當時高度敏感的兩岸氛圍中，這一步並不容易，但“中央”與地方攜手合作，在維護“國家安全”，對等尊嚴原則下，逐步打造“小三通”相關制度，為後續運作打下穩固基礎。記得2001年開辦，當年“小三通”往返衹有各1萬人，外界普遍不看好未來發展，這段由台灣方面所主導的“小三通”先行期，並未停滯，一直到2004年陸方才開始相向而行。逐年累積量能，逐步展現其韌性與穩定性。

