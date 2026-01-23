新竹市明實體發放5000元　700警民護鈔

新竹市將發放振興經濟消費金新台幣5000元，副市長邱臣遠前往警察局及各區公所視察。（新竹市警局提供） 中評社新竹1月23日電／新竹市將發放振興經濟消費金新台幣5000元，第2階段24日將在全市361個發放所，實體發放5000元消費金。台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠前往警察局及各區公所，親自瞭解現金清點與作業流程。當日各發放處所動員警、民力逾700人，以最高規格維安布署。



此次發放5000元消費金規模相當大，預估受惠人口超過45萬人。首度將新生兒納入發放對象，凡於2025年8月1日至2026年7月31日出生的新生兒，皆可領取5000元消費金。



無黨籍新竹市長高虹安強調，區公所、民政單位與警方已建立即時橫向聯繫機制，針對視察中發現的缺失已全數改善完畢。警察局將以專業與效率，守護這份市府送給市民的振興希望，確保“金流絕對安全、過程平穩順暢、市民平安返家”。



邱臣遠22日起深入瞭解現金清點、分裝及後續發放之模擬作業，發現部分動線規畫仍有重疊風險，隨即要求區公所現金清點順序應更加標準化。他強調，細節決定成敗，各區公所須立即改善作業流程，給市民最順暢的領取體驗。



新竹市警察局長陳源輝表示，為確保發放當日治安平穩，當日發放處所動員警、民力逾700人。各發放所以最高規格維安佈署，從當日7時起執行環境安檢，並於發放現金時全程安維，建構“點、線、面”全方位防護網，確保市民“領取順心、回家安心”。



市警局指出，消費金涉及實體金流，已特別強化“防搶、防竊、反詐騙”機制，針對消費金運送路途，採“警力全程戒護”，由持槍員警全程隨行。並針對發放處所及周邊熱點實施復式巡邏。在消費金發放的不實訊息及識詐方面，將持續在各集會場合宣導，阻斷假冒公務員或假檢警的詐騙契機。



發放現金採取多元方式，依現有市府權管社福系統資料，重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，2026年1月21日匯入既有帳戶。



轄內各區將設置發放所，於1月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放。數位申請於1月30日至2月28日透過“新竹通App”辦理登記後匯款。