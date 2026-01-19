中評現場：台北電器展　美女吸睛

展場Show Girl。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月24日電（記者 莊亦軒）2026台北電器空調影音年終購物大展23日在台北世貿一館登場。展示最新影音與電器科技創新，涵蓋家用與產業應用。還未到開放時間排隊人潮就滿到了館場外面，參展人潮十分踴躍。



農曆新年前最後一檔“2026台北電器空調影音年終購物大展”於1月23-26日於台北世貿一館登場，由電器公會召集百大家電品牌齊聚一站盛大展出，除了展示2026最新Ai智慧節能家電新機種預購優惠，更推出超越歷屆新年驚爆家電最回饋，2026政府補助最高5000元(汰舊換新節能補助＋減徵貨物稅)，原廠再加碼最高可省下數萬元以上，品牌大廠更推出加碼家電豪禮買就送！各家廠商除了優惠補助外，也請Show Grils向參展民眾推銷最新電器。



上午不到九點，排隊參展的民眾已經擠滿展覽大廳，長長人龍一路延伸到場館外，現場氣氛相當熱絡。許多民眾一早就到場等候開展，只為搶先體驗最新家電產品。參展民眾除了能實際操作智慧家電、體驗節能與AI應用功能外，也可向品牌人員諮詢產品特色與使用情境，了解最新技術趨勢。現場不少攤位推出限時優惠與加碼贈品，吸引民眾駐足比較、詢問下單，展區人潮絡繹不絕，展現家電市場的高度關注度與消費熱度。



台北市電器公會理事長廖全平受訪時表示，大家都知道，最近金價一直漲。家電業的冰箱、冷氣機跟洗衣機，最主要是用到銅、鐵、鋁三大材料，而銅已經漲超過40%，鋁跟鐵也漲超過20%，最近也有記憶體漲價等問題，因此液晶電視產品也可能會漲。



賴清德表示，農曆年將近，家裡的電器若已老舊，如果能夠在展覽期間買到便宜又新的電器，對消費者來講很好，還可以參與抽獎。另外，對於所有電器工會的夥伴們，也能利用展售會，讓每一個商店都可以獲得利潤、讓大家生活能夠更好。最後，政府希望經濟進步，各行各業都有生意做。