柯建銘想再當總召　凌濤：賴清德買不買單？

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘本月出席活動時曾提到，“這屆做完，我也是要離開“立法院”，此話一出，外界多推測柯建銘恐要卸任總召。但柯建銘23日向記者表示會參選總召，而且連說兩次“我會去登記”。對此，中國國民黨籍桃園市議員凌濤23日在政論節目表示，“立法院”是誰說了算？當然是柯建銘，加上在民進黨台南市長初選由陳亭妃勝出的關鍵點，就出來講說要選總召，“現在賴有底氣跟他對抗嗎？這真是漂亮一招”。



“立法院”會今天處理議事日程草案，當草案表決後，柯建銘一人獨自走到議場外抽菸，面對記者上前詢問民進黨團改選相關事宜，他表示，今天就會啟動相關登記。至於是否登記競選總召，柯建銘連說兩次，“我會去登記”，其餘並未再進一步說明。



凌濤23日在政論節目《新聞大白話》表示，“立法院”是誰說了算？當然是柯建銘，最近他在偃旗息鼓後，出現的大的一招，就是直接跟民眾黨前主席柯文哲對話，“代表賴清德在‘立法院′是僵局，這僵局可由我老柯跟第三勢力談一點點空間，你買不買單？”



凌濤說，覺得柯建銘很強，在陳亭妃勝出的關鍵點，就出來講說要選總召，“現在賴有底氣跟他對抗嗎？這真是漂亮一招”。