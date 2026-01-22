劉瑞華：特朗普對格陵蘭野心很難得逞

新竹清華大學榮譽教授劉瑞華。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月24日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普為取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，先是揚言要動武，後來又傳出要用錢把格陵蘭給買下來，近日又稱已和北大西洋公約組織（NATO）建立相關協議架構。新竹清華大學榮譽教授劉瑞華接受中評社訪問表示，特朗普對格陵蘭的野心很難得逞，他相信美國人和格陵蘭人都無法接受。



劉瑞華，美國聖路易華盛頓大學經濟學博士，1990年起在新竹清華大學經濟系教書，2025年退休，曾任該校經濟系主任，專長在經濟史、制度經濟學，也曾擔任中國時報《開卷》書評小組成員，寫過報紙專欄、書評與書籍導讀，現為新竹清華大學榮譽教授。



劉瑞華分析，北約存在的意義，目的是讓歐洲多數領土不需要配置那麼多的軍力去保護，因為北約本身的軍事力量就已足夠，一旦有北約成員國被攻擊，北約就有能力可以反擊。但特朗普因為認為北約的軍事力量本來就來自美國，所以現在才會為了礦產和稀土，想把格陵蘭占為己有。



他認為，美國白宮應該有提出各種替代方案，希望能藉此去說服特朗普不要對格陵蘭動武，因為經過委內瑞拉事件後，美國安全部門也會擔心特朗普若決定再對格陵蘭動武，可能會對美國造成直接的安全危機，他相信多數美國人民也不會認同特朗普想對格陵蘭動武的想法，因為不知道美國可能得因此付出多大的代價。



劉瑞華提到，美國現在最大的問題是特朗普太過強勢了，例如去年10月美軍直接炸毀委內瑞拉的運毒船，但美軍明明就可以把它攔下來，再把人抓起來就好，因為美軍早就已經全程掌控了，無人機也都已經拍到了，就算該艘船上真的有武器，難道美軍會無法處理嗎？但特朗普最後卻還是選擇用飛彈直接把整艘船給炸毀。



劉瑞華指出，特朗普後來又派出特種部隊，就像電影情節般，直接到委內瑞拉把委國總統馬杜羅抓回美國審判，這一切都太戲劇化了，但這也更凸顯特朗普的狂人性格。特朗普現在又把腦筋動到格陵蘭去，一度還揚言要動武，想透過武力把格陵蘭占為己有，實在很難想像這樣誇張的劇情會在2026年的美國發生。



另外，根據英國《每日郵報》報導，特朗普曾考慮向格陵蘭島居民提出每人100萬美元的方案，前提是格陵蘭必須舉行公投通過加入美國，而格陵蘭約有5.7萬人，這項提議的總成本可能達到570億美元，這個金額占美國每年近8000億美元國防支出的1／14。美國用錢把格陵蘭買下的想法是否可行？



劉瑞華強調，特朗普若真的要這麼做，還是必須要經過美國國會同意，因為畢竟570億美元這麼大的金額，不太可能說特朗普一個人就可以自己決定了，畢竟美國還是有法律的國家。但就算美國國會真的同意特朗普這麼做好了，能成功的機率也不大，他相信多數的格陵蘭人都不會接受，因為特朗普一開就把格陵蘭人給惹毛了。



他說，現在歐洲大部分領袖的想法普遍都是，美國政府應該提出對格陵蘭的開發計劃，而不是像特朗普從一開始就揚言要對格陵蘭動武，用武力威脅的方式讓格陵蘭人都無法接受，後來卻又說要用錢把格陵蘭給買下來，種種做法都會讓格陵蘭人覺得特朗普也太瞧不起人了。



劉瑞華認為，特朗普因為是搞房地產出身的，所以才會認為若要美國保護格陵蘭就必須擁有格陵蘭，若只是在格陵蘭租一塊地，美國就沒有義務去保護格陵蘭，但這也完全暴露了特朗普狂妄自大的心態。特朗普如果一開始先從格陵蘭和丹麥內部去推動這件事情，還可能比較有機會能成功，但很明顯特朗普現在已經把這件事情給搞砸了。