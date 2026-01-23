中評關注：賴清德黨內領導受挑戰　壓力大

柯建銘揚言登記參選總召，英系動作也不少，賴清德黨內領導受到挑戰。（民進黨提供資料照） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）賴清德最近在黨內2026初選提名，因台南市本命區初選子弟兵、綠委林俊憲，輸給退出“正國會”的綠委陳亭妃，黨內領導實力受到質疑。無獨有偶，不止子弟兵實力輸人，連黨團總召柯建銘都揚言要繼續參選下屆總召；蔡英文“想想論壇”也在規劃“知中”一系列分析等，黨內非賴派系動作頻頻，讓賴備感壓力，也凸顯領導力受到挑戰。



民進黨台南市長初選至今雖已有結果，但後續戲碼卻不斷上演，除了力挺林俊憲的人馬、台南市議長邱莉莉帶著綠營議員簽名，要求陳亭妃切割政治盟友郭信良等三項協議。還傳出21日正式提名前夕召開的黨內中執會，新系台中市議員黃守達在會議裡，對台南初選民調提出質疑，認為藍白介入程度嚴重，賴清德當場還裁示，在不干擾競選步調前提下，於適當時機進行研究與檢視，並強調自己最瞭解台南，很清楚國民黨有沒有介入。



這看起來是新系想要對初選“翻盤”，但如果要重新進行初選可能性非常低。首先這個民調是由民進黨中央與黨內選出其他幾家民間民調公司一起進行，由黨中央主導民調，現在不認帳，是質疑黨中央執行民調過程不公平嗎？



且黨內初選規則早就講好，是與國民黨可能對手進行對比式民調，就像黨秘書長徐國勇說的對比式民調就是“排藍”，那要怎麼去界定電話民調中，支持民進黨參選人是國民黨支持者，就算每通電話都問受訪者是國民黨籍嗎？難道受訪者就會誠實回答嗎？如果這樣是不是也該質疑高雄初選結果，賴清德力挺的綠委賴瑞隆，只贏了英系力挺綠委邱議瑩0.6個百分點，這在民調里根本是誤差範圍，高雄也可以要求重做初選民調嗎？



新系這個說法很可能是要陳亭妃讓步，例如切割政治盟友郭信良等，現在就傳出郭信良是不是要補選“立委”等，或是不希望陳亭妃培植自己友好的議員，進一步擴大政治實力等，新系現在這些初選後的作法以及小動作，都讓人覺得是初選輸不起。如果真的要重新進行民調，民進黨內賴系與非賴系很可能會激化對立。

