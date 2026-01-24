張善政、楊應超對話　談財務自由與台積電

楊應超。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月24日電（記者 俞敦平）24日在桃園舉辦的“日新對話”座談中，焦點聚焦於“個人底氣”與“國家命脈”的深刻激盪。台大政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長楊應超透過電影《賭棍》的經典橋段，直觀地將財務自由定義為擁有一筆能讓人隨時拒絕不合理要求的“F－U（去你的） Money”，強調這是一種掌握人生主導權的必要手段，而非單純的財富累積。桃園市長張善政則將視角拉高至“國家戰略”，從台積電赴美設廠的文化衝突，點出台灣與亞洲國家特有的“紀律文化”才是支撐高階製造業的核心，



桃園市日新協會於24日舉辦“日新對話”，邀請桃園市長張善政與台大政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長楊應超，在桃園市立圖書館總館微光廳同台開講。這場講座由中國國民黨籍桃園市議員凌濤主持，吸引滿場觀眾參與，兩位講者分別以科技與金融的雙重背景，針對個人生涯規劃與“國家科技治理”進行深度對談。



楊應超首先以自身職涯的起伏為例，分享了“走出舒適圈”的人生哲學。他回顧當年為了愛情放棄史丹佛深造機會，選擇在IBM度過安逸日子，卻因隨後的裁員危機被迫轉戰香港金融圈。他指出，許多人畏懼變動，但不敢冒險其實才是最大的風險，眼前的挫折往往是開啟新機會的契機。他引用賈伯斯“連點成線”的概念，說明過去累積的工程背景、MBA學位，甚至是英文能力與打字速度，這些看似零散的技能，最終都成為他在外資分析師職涯中，與競爭對手拉開差距的關鍵優勢。



談及財務自由的實務操作，楊應超在演講中別出心裁地播放了電影《賭棍》（The Gambler）的經典片段。片中長者教導後輩，當擁有一棟付清房貸的房子、銀行裡有足夠的存款，就能構築起一座“孤獨堡壘”（Fortress of Solitude），讓人在面對不想做的事、討厭的老闆時，能有底氣說出“F－U”。楊應超藉此畫面感強烈的橋段解釋，雖然這個詞彙聽起來有些粗俗，但話糙理不糙，財務自由的核心意義不在於揮霍，而是擁有“F－U Money”的底氣。這筆資金讓人不再受制於不喜歡的環境，能夠掌握生活的主導權。他強調，透過“4%法則”計算退休目標並落實執行，這種“不甩人”的自由其實並非遙不可及。



演說內容轉向產業治理，張善政從手機產業興衰切入，分析台灣在全球製造供應鏈中的不可替代性。他指出，亞洲如台灣、日本、韓國、中國大陸，因理工教育紮實且講究紀律，才撐得起高階製造業的嚴苛要求；反觀崇尚自由創新與金融法律的美國，缺乏製造業所需的紀律文化。針對台積電赴美設廠，張善政表達高度悲觀，認為在缺乏供應鏈聚落與合適勞動文化下，不僅美國廠營運艱難，更可能導致台灣面臨人才外流、GDP下滑及本土消費市場萎縮的實質“掏空”危機。



針對台灣科技產業的未來挑戰，張善政認為當前的錯誤能源政策（廢核）與僵化的土地環評法規，正嚴重威脅AI與科技產業發展。他強調，台灣擁有世界一流的建廠速度與完整的產業聚落，特別是桃園在伺服器供應鏈上的優勢，能快速將矽谷的原型轉化為量產產品。政府的職責應是提供穩定的水電基礎建設與友善環境，而非為了政治目的強行干預或扭曲產業發展，否則台灣將面臨嚴重的競爭力衰退。活動最後，兩位講者與主持人凌濤共同接受現場提問，並於結束後與與會民眾合影留念。