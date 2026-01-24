張善政：政治硬推必敗　憂慮台積電赴美衝擊

張善政於日新對話演說中。(中評社 俞敦平攝) 中評社桃園1月24日電（記者 俞敦平）桃園市長張善政24日於“日新對話”座談會中演說時，深度剖析地緣政治下的產業危機。他指出，違背市場機制的“政治硬推”終將失敗，並以鴻海威斯康辛案為鑑，指出企業即便配合美國政策，最終仍因擔憂虧損無法對股東交代，導致計劃無疾而終。張善政將此邏輯對照台積電赴美案，示警美國廠若嚴重虧損，恐將拖累母公司獲利。他更嚴肅指出，台積電外移最可怕的代價是“人才連根拔起”，高薪工程師舉家移民將導致台灣房地產與消費市場失去支撐，造成GDP實質折損。他呼籲台灣應利用獨有的量產優勢與矽谷結盟，政府則應專注解決水電與土地問題，勿讓產業成為政治犧牲品。



桃園市日新協會於24日舉辦“日新對話”，邀請桃園市長張善政與台大政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長楊應超，在桃園市立圖書館總館微光廳同台開講。



隨著美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮並強力推動“美國製造”，台灣半導體產業面臨空前的遷移壓力。鴻海集團過去響應特朗普政策赴威斯康辛州設廠，以及台積電近期在亞利桑那州的擴廠計劃，皆是地緣政治下的指標案例。身為康乃爾大學土木博士，並曾任Google亞洲硬體營運總監、“科技部長”及“行政院長”的張善政，結合其產官學三棲背景，針對跨國企業的股東責任、供應鏈邏輯以及台灣能源政策提出第一手觀察。



演講一開場，張善政展現幽默一面，即興對台下觀眾進行了一場“手機市佔率調查”。“大家手機用Apple系統的請舉手？”看著台下踴躍的手勢，他隨後問及Android陣營，甚至打趣詢問：“有人現在還在用台灣品牌嗎？”引發全場哄堂大笑。在這看似輕鬆的互動後，他話鋒一轉，點名曾經輝煌的華碩與宏達電（hTC）如今面臨的轉型困境。他藉此指出：成功的產業發展絕非靠政府強勢主導，而是源於適合的環境與文化。他回顧台灣過去“兩兆雙星”計劃的成敗，強調政治人物若以為可以透過“硬推（Push）”來複製產業聚落，完全是錯誤的觀念。



針對美國極力拉攏製造業回流，張善政以鴻海在威斯康辛州的投資案作為“政治硬推必敗”的鐵證。他指出，當初鴻海創辦人郭台銘為了配合特朗普的政策而去設廠，這並非基於商業利益的自願選擇。然而，商業現實極為殘酷，一旦企業經過評估發現投資將導致虧損，進而拖累股價，經營者根本無法在股東大會上以“幫美國總統拉回製造業”作為賠錢的理由。張善政點出，正是因為這層對“股東權益”的顧忌與無法交代，讓違反市場機制的投資案在評估階段就注定無法落實，最終只能無疾而終。他認為這是一個鮮明的教訓：政治承諾在商業鐵律前終究會碰壁。

