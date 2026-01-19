大熊貓團團萌樣永存　譜寫兩岸保育交流歷史

團團身後被製成標本，留住可愛萌樣。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）2008年馬政府上台時，中國大陸贈送一對大熊貓團團、圓圓來台，增進兩岸動物保育交流，也引起台灣社會大熊貓風潮，但18歲的團團在2022年11月19日因大腦罹患肥胖細胞型星形膠質細胞瘤 (Gemistocytic astrocytoma)病逝，團團身後皮毛、骨骼如今已被製成標本，張大嘴、手拿著竹葉的可愛萌樣，自2024年5月17日已陳列在台北市立木柵動物園教育中心的“瀕危動物故事館”。



大熊貓團團、圓圓來台後，在台灣社會掀起一陣大熊貓風潮，不少台灣民眾爭先到台北市立木柵動物園觀賞大熊貓，至今台灣民眾到木柵動物園遊玩時，不少人都會到大熊貓館觀看圓圓，及其子女圓仔與圓寶的可愛模樣，手機、相機拍照聲不絕於耳，大熊貓的萌樣著實收服不少台灣人的心。



前中國國民黨主席連戰在2005年率團訪問大陸時，大陸提出贈送大熊貓的建議，但在過程中因政治因素而一波三折，直到2008年馬英九上台執政後才順利接受大陸的美意，將團團與圓圓接來台灣，而台灣也在2011年回贈一對長鬃山羊與台灣梅花鹿，開啟兩岸互贈保育類動物的先例。



團團和圓圓於2013年7月6日於台北市立木柵動物園生下雌大貓熊“圓仔”，接著睽違7年，“圓寶”於2020年6月28日出生，而無論是圓仔或圓寶，都是透過人工受精技術孕育出生。



團團在2022年8月下旬開始出現明顯病徵，於8月23日觀察到疑似顛頡症狀，後續在10月中旬，團團出現了後肢無力、躺著進食等情況，顯示病情恶化，隨後確診為腦部病變，11月1日大陸派中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地2名專家吳虹林、魏明來台探視。