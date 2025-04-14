劉瑞華：美最高法院判特朗普關稅違法機率高

新竹清華大學榮譽教授劉瑞華。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月26日電（記者 盧誠輝）美國最高法院至今尚未針對美國總統特朗普政府動用IEEPA（國際緊急經濟權力法）向全球貿易夥伴課徵全面關稅一事進行宣判。新竹清華大學榮譽教授劉瑞華接受中評社訪問認為，美國最高法院判決特朗普關稅違法機率極高，但目前採取以拖待變的方式遲未宣判，是為了讓特朗普政府找出替代方案。



對此，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前接受《紐約時報》訪問時透露，若最高法院裁定現行關稅措施不具合法性，白宮已準備好替代方案，並將在“隔天立即啟動”，透過其他法律授權重新實施關稅。



劉瑞華，美國聖路易華盛頓大學經濟學博士，1990年起在新竹清華大學經濟系教書，2025年退休，曾任該校經濟系主任，專長在經濟史、制度經濟學，也曾擔任中國時報《開卷》書評小組成員，寫過報紙專欄、書評與書籍導讀，現為新竹清華大學榮譽教授。



劉瑞華強調，美國憲法規定政府若要課稅必須依法執行，且也須經過美國國會同意，特朗普卻使用美國總統緊急處分的權利，試圖把原本是憲法層次的問題框在IEEPA裡面，所以特朗普關稅被判決違法的機率相當高，但以目前美國最高法院選擇以拖待變的態度看來，應該是希望能多給特朗普政府一些時間，讓特朗普政府可以找出替代方案出來。



他表示，美國最高法院針對特朗普關稅是否違法一事，目前看起來是在以拖待變，而現在美國媒體普遍都認為，美國最高法院最後宣判違法的機率非常高，主因是特朗普動用IEEPA向全球貿易夥伴課徵全面關稅，但該法案原本的用意是，如果美國和某些國家出現問題，美國總統可以使用緊急命令去做暫時處置。

