應佳妤：藍白非共同理想　因盼台灣好而合

台北市議員應曉薇助理應佳妤接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月26日電（記者 張穎齊）針對2026、2028藍白合議題，中國國民黨籍台北市議員應曉薇助理應佳妤接受中評社訪問表示，國民黨、台灣民眾黨並非基於共同理想而結合，而是因為都看見台灣的困境，希望讓台灣變得更好，在此目標下形成藍白合作，以期達成政黨輪替。



應佳妤指出，當前不少聲音已將2026視為2028的前哨戰，討論焦點多放在“是否下架賴清德”，藍白互動也因此備受關注，但她認為，不必將藍白合過度包裝成理想主義，兩邊理念本就不同，與其勉強稱為理想，不如說是一種“為達共同目標的手段”。若單靠自身執政力量即可達成目標，藍白自然不需合作，但在現實政治下，若藍白合能讓台灣更好，便是可考量的選項，後續仍須觀察整體布局與發展，就看國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌如何安排。



現年24歲的應佳妤，無黨籍，為中國國民黨籍台北市議員應曉薇長女，加拿大多倫多大學社會學、國際發展學雙學士、英國倫敦大學亞非學院公共政策管理碩士。現任應曉薇助理、亞洲奧林匹克理事會電競、綜合格鬥與智力運動委員。



談及藍白合與民眾黨支持者“小草”的互動，應佳妤向中評社表示，自己過去曾別上柯文哲“KP”徽章，單純是出於感謝心情，並無任何選舉操作或分票考量。她說，當母親應曉薇遭遇司法風波時，許多小草主動聲援、追車支持，過程中也因此結識不少朋友，對於同在“守護司法正義”立場上的支持者，她心存感謝，並未有其他特別想法。



但被認為應佳妤參選有可能瓜分要參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員的民眾黨籍吳怡萱選票？



應佳妤說，她要向相關支持者不好意思，自己僅表達對小草也聲援應曉薇的感謝，並無他意，因在京華城案過程中，她經常陪母親到法院，也跟很多小草當朋友，他們是站在同艘船上。



針對台北市第五選區（中正、萬華）市議員選情大爆炸，應佳妤是否要接棒應曉薇？應佳妤說，目前自己尚未宣布參選，但母親應曉薇仍是現任議員，不過近來地方政壇已傳出多位人選準備投入該區選戰，競爭態勢相當激烈。

