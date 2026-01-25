藍博洲推動　人間台中文化交流基地揭幕

“人間・台中”文化交流基地24日揭幕，多位統派人士出席(照:藍博洲提供) 中評社台中1月25日電／人間出版社24日在台中舉辦“人間・台中”文化交流基地開幕茶會，人間出版社發行人藍博洲指出，“人間”、“陳映真”與“互助會”是串連起“人間・台中”的三個關鍵詞，從陳映真文學中的人道關懷，到與互助會政治犯難友之間的理想傳承與共同戰鬥，“人間・台中”將作為延續《人間》理念的開放的文化聚所，持續傳播長期被湮滅的、被邊緣化的《人間》的理想信念。



引領70年代鄉土文藝進步思潮的陳映真於1985年11月創立《人間》雜誌，以及1989年停刊之後的出版社。擴大落實《人間》的社會關懷，人間出版社在陳映真所屬台灣地區政治受難人互助會的支持之下，來到台中雙十路，共同創建名為“人間台中”開放的文化交流基地。



在開幕式上，台灣地區政治受難人互助會會長周弘奇表示，理解台灣愛國主義的光榮歷史是愛台灣的起點，期許“人間・台中”不僅作為一個實體據點，更能對台中地區的社會大眾產生擴散性的影響，讓長期被忽略的日據以來反對殖民統治反對國家內戰的歷史與政治記憶得以被更多人認識，從而理解歷史遺留的台灣問題的由來與出路。



多位長期關心台灣社會、歷史文化發展的人士出席開幕茶話會，包括霧峰林家林朝棟嫡曾孫、台灣抗日志士親屬聯誼會創會會長林光輝，蘆州李家後人李蒼降（五0年代白色恐怖犧牲者）文教基金會董事長李素慧醫師，中央大學英文系教授黃道明，台灣地區政治受難人互助會互助會成員及勞動黨黨員們。



多位出席者提到，《人間》在台灣思想史上的重要性——其所提供的是一種立足本土、同時具有階級視角的分析路徑，以回應台灣社會長期存在的結構性問題。



台灣社會共好論壇籌備會代表王武郎、更針對美國在台協會谷立言有關天價軍購的囂張狂妄發言，建議發起“人間有愛，反對戰爭販子”的和平運動，發揚《人間》理念的人文情懷。



最後，“人間・台中”主持人林靈分享了自己年輕時如何被陳映真、林書揚這些統左派前輩的人格風範所吸引，從而參與支持人間的工作，同時表示今後將以《人間》的理想信念，召喚更多的年輕朋友，一起走入社區，關心報導民眾的生活；同時定期舉辦各種文化講座、報導文藝寫作班、讀書會、家教班等等活動，讓“人間・台中”作為市民大眾、青年學生，尤其是低收入親子家庭共同參與，打造一個關心台中，承載著希望和愛的文化交流基地。