張榮恭：兩岸和平基礎在於政治互信

張榮恭（中評社資料照） 中評社台北1月26日電(記者 張嘉文)新任海基會董事長蘇嘉全呼籲“兩岸兩會務實溝通”，認為兩岸關係的根本在於“理解”。中國國民黨副主席張榮恭接受中評社訪問指出，作為兩岸雙方當局授權的海基、海協兩會協商與聯繫機制，沒有可能在缺乏對兩岸關係政治性質做出正確定位的情況下，恢復運作；尤其民進黨政府以“國與國”定位兩岸關係，若要求大陸“理解”，更是遠遠脫離現實。



張榮恭說，自從1992年10月與11月兩會在香港協商及函電往來，達成兩岸雙方當局都堅持一個中國原則，同時擱置對一中內涵之爭的九二共識以來，33年的事實證明，凡是信守九二共識，兩會機制就能運作，例如九十年代的辜汪新加坡會談及辜汪上海會晤，以及2008至2016年馬英九執政期間兩會簽署二十三項協議。而凡是否定九二共識，兩會機制就會停擺，這在民進黨的陳水扁、蔡英文、賴清德掌權期間，都是如此。



張榮恭告訴中評社，這是兩岸雙方當局有無政治互信的問題，政治互信則是雙方從各自的法律體制出發，求同存異。雙方同者為一個中國原則，雙方異者為一個中國涵義，於是擱置爭議，進而務實協商。也就是說，如果雙方缺乏同的部分，異的部分就會突出，只剩政治分歧，兩會機制便告崩塌。

