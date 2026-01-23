楊應超：台積電赴美投資將重創台灣實體經濟

楊應超接受中評社專訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月26日電（記者 俞敦平）因應台美關稅談判，台灣承諾赴美投資共五千億美元，其中包含台積電將在美國新建多座晶圓廠，消息出現後，台灣股市屢創新高。對此，台大政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長暨資深半導體分析師楊應超接受中評社專訪時示警，他認為這波股市紅盤恐遮不住隨之而來的台灣產業空洞化隱憂。他指出，台積電股價反映的是公司獲利能力，但台積電的七成獲利流向外資，隨之而去的五千億美元投資與五萬個高薪機會，將導致台灣實體經濟重創。



他指出，這筆投資金額佔台灣GDP逾六成，遠高於日韓負擔，等於將外資投資台灣六十多年的總額一次流出。楊應超更指出，若美國掌握四成高階產能，台灣引以為傲的矽盾恐將瓦解。他呼籲投審會應依法針對最先進製程“踩剎車”，否則一旦產業被掏空，對台灣未來的傷害將無法挽回。



楊應超是芝加哥大學MBA、哥倫比亞大學電機工程博士班、普渡大學電機工程學士、碩士。現任台大政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長暨資深半導體分析師。曾任巴克萊銀行亞洲區董事總經理、花旗環球亞太區科技產業首席分析師、瑞士信貸首席分析師、高盛證券科技股分析師、科爾尼（A.T.Kearney）企管顧問公司顧問、埃森哲（Accenture）企管顧問公司顧問、電子資訊系統（EDS）企管顧問公司顧問，曾相繼被《機構投資者》《金融時報》評選為全球第一科技硬體分析師、亞洲第一分析師。



隨著台美新一輪關稅談判落幕，傳出台灣將啟動總額高達五千億美元的赴美投資計劃，內容涵蓋民間企業直接投資與政府信用擔保貸款，台積電更被點名將在美增設多座晶圓廠。消息一出，儘管引發朝野對於資金外流與產業掏空的激辯，但資本市場似乎毫不在意，台積電股價依然強勢上漲。



針對市場將“股價創新高”等同於“台灣經濟好”的迷思，楊應超分析，股價看的是每股盈餘（EPS），台積電做的是獨門生意，即便美國生產成本高，仍可透過漲價維持獲利，進而推升股價。然而，台積電七成股權掌握在外資手中，股價上漲的紅利多落入外人口袋。反觀台灣，赴美設廠預計帶走約五萬個高薪工程師職缺，這意味著優質的稅收、房地產需求與消費力將隨產能移轉至美國。楊應超認為，這波股市狂歡已經漸漸與台灣實體經濟脫鉤。



回歸產業現實，楊應超攤開財報數據指出，台積電在台灣毛利率穩居五、六成，一到美國就暴跌至約8%。這種巨大的獲利落差，源自於美國高昂的人工成本、較低的生產效率以及嚴苛的工會規範。貴為龍頭企業的台積電或許還能靠漲價或台灣工程師“救援”來支撐，但對於毛利率僅3%至5%的供應鏈小廠而言，跟進赴美無異於自殺。因此，儘管面臨美國政府的巨大壓力，甚至本次協議中2500億就是由台灣政府擔保供這些供應鏈廠商赴美設廠的資金，但是多數廠商目前仍採取消極抵抗，將關鍵製程留在台灣，負擔額外運輸成本將產品運往美國，至於勞力密集的組裝廠等則是將產線移往墨西哥利用廉價人力，避免被高昂的美國成本吞噬。

