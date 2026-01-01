楊應超解析中美科技博弈“一球兩制”成定局

楊應超接受中評社專訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月26日電（記者 俞敦平）針對近期美中在H200晶片上的攻防轉折：從美國禁售、改為有條件放行，中國大陸卻一度下令禁購，最終又傳出將放行解禁。台大政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長暨資深半導體分析師楊應超接受中評社專訪時分析，美方放行是輝達董事長黃仁勳透過巧妙的“繳交過路費”讓特朗普有利可圖進而說服了他，而陸方從“拒買”到“點頭”，則是因為北京高層原盼透過禁令逼迫國產自製，但在自製晶片短期內仍無法補上缺口的現實下，為了不在最新的AI應用上落後，所做出的策略妥協。



楊應超也重申，硬體規格的“一球兩制”將是未來定局，並回應馬斯克關於中國大陸擁有電力優勢的看法，他認為儘管電力是優勢，但現階段的技術瓶頸核心仍是晶片本身。



楊應超是芝加哥大學MBA、哥倫比亞大學電機工程博士班、普渡大學電機工程學士、碩士。現任台大政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長暨資深半導體分析師。曾任巴克萊銀行亞洲區董事總經理、花旗環球亞太區科技產業首席分析師、瑞士信貸首席分析師、高盛證券科技股分析師、科爾尼（A．T．Kearney）企管顧問公司顧問、埃森哲（Accenture）企管顧問公司顧問、電子資訊系統（EDS）企管顧問公司顧問，曾相繼被《機構投資者》《金融時報》評選為全球第一科技硬體分析師、亞洲第一分析師。



美中科技戰的攻防節奏再度出現微妙變化，近期市場傳出美國擬在課徵高關稅的前提下，對華放行降規版AI晶片H200，然而中方的反應卻異常曲折：先是傳出北京下令不得採購，意圖展現科技自主決心，隨後又髮夾彎傳出將重新開放採購。這段“美方要賣、中方不買、中方又要買”的波折過程，讓外界霧裡看花。與此同時，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在世界經濟論壇（WEF）上點名中國大陸在電力基建上的潛力，認為缺電將是AI發展最大阻礙。楊應超在接受專訪時，便從商業利益與技術現實層面，拆解這場博弈背後的底層邏輯。

