中評關注：提名之亂　鄭麗文守制度成雙面刃

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北1月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨啟動年底縣市長提名作業後，台中市、新竹縣和花蓮縣等陸續出現競逐與歧見，加上提名協調進度不一，讓地方基層浮現焦慮情緒。相較民進黨多數縣市已完成布局，藍營在部分關鍵選區仍處於協調與觀望階段，選戰節奏的落差會否影響最終結果受到討論。



在此背景下，黨主席鄭麗文日前於中常會中，清楚說明提名協調與初選的作業原則，並定調不因個案調整遊戲規則。這項表態，一方面意在回應外界對國民黨過往提名黑箱、內定的質疑，試圖以制度重建黨內信任；另一方面，也展現黨主席希望所有參選人遵循程序、服從結果的態度。



照制度走當然沒問題，只是這樣的定調就如一把雙面刃，制度能提供公平性，卻未必能解決所有政治現實。如果接下來多個縣市最終都協調不成，要走入初選，歷經黨內廝殺後，還要再和在野盟友、民眾黨跨黨整合，這樣的時程一拉長，當藍白確定一組人選後，綠營對手可能已跑完選區五圈以上了。



從選戰節奏來看，提名快慢並非勝負保證，卻直接影響整合效率。候選人越早定案，越能提早進入選區經營，累積曝光與組織動能；反之，若內部程序曠日費時，即便最終產生人選，也可能在起跑點上已處於劣勢。這正是“照制度走”所帶來的現實風險。



若從歷史經驗對照，前主席朱立倫在2022年九合一選舉提名，黨內爭議並未比現在少，朱並未完全放任地方自行角力，而是在協調明顯失去效果後，承擔政治責任，果斷介入定案，譬如當時的桃園市長人選直接徵召前“行政院長”張善政。再前一位主席吳敦義也同樣因新竹縣長提名，地方有極大紛爭時，直接徵召楊文科。



從事後的選舉結果來驗證，對這兩位前主席來說都是正面，一方面避免地方爭到魚死網破，另一方面也加速了選戰整合。這些經驗似乎在一定程度上提醒鄭麗文，制度固然重要，但在極度競爭的選舉現實中，黨主席是否能在關鍵時刻介入、適時止血，同樣攸關選舉的全局。



整體而言，鄭麗文以制度作為提名主軸，顯示對選情與黨內整合仍抱持信心，但接下來的考驗在於，如果鄭堅持要全部照制度走時，能否在不破壞規則的前提下，兼顧時程與整合成本。如果答案是否定的，這把雙面刃，恐怕將反過來考驗她選戰佈局與決斷力。