柯P曝願人工生殖法換總預算與軍購　綠拒絕

柯文哲。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前為推動含代理孕母的《人工生殖法》，親自拜會藍綠黨團，柯文哲25日爆料，他跟民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說，給你一個台階下，人工生殖法過，總預算及軍購案他來處理，結果民進黨不願意，就是要亂。柯文哲不解感嘆道，結果民進黨不願意，就是要亂，為了反對而反對。



對此，“立法院”民進黨團書記長陳培瑜痛批，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼。



前無黨籍高市議員林于凱25日於高雄主辦“守護南方希望－高雄轉型、青年未來”青年論壇，邀請柯文哲、民眾黨主席黃國昌出席演講。



柯文哲在會中表示，對“賴政府”最大的批判是，若自己當家的話，每天7點半工作，做事都來不及，怎麼每天在“立法院”吵吵鬧鬧？做事很重要，將人民提出的問題一條條列出，做都做不完，但“立法院”卻還在停擺。



柯文哲說，他一開始的起手式就是人工生殖法，沒有意識形態、沒有藍綠或統獨問題。他自爆跟柯建銘說，給你一個台階下，人工生殖法過，總預算及軍購案他來處理，要讓台灣正常運作，結果民進黨不願意，就是要亂，為了反對而反對。做事不是比較輕鬆？為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？



此時，黃國昌也忍不住拿起麥克風說，我們心存善念、以禮相待希望“國家”往前，執政者腦袋卻不是這麼想，為何敢這樣做，因為他們掌握執政優勢及媒體側翼。



民眾黨“立委”陳昭姿推動的《人工生殖法》因涉及代理孕母引發爭議，國民黨也不支持。



陳培瑜表示，人工生殖法當然可以談、也應該談，社會確實有需要，修法也要更完善：醫療管理要更嚴謹、女性健康要被保護、孩子的最佳利益更不能被忽略；任何版本都應該回到內容與配套討論，而不是用情緒、用喊價、用政治算計製造對立，失去討論議題的空間。