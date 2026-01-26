國民黨中常委選舉周六登場　45人搶29席

國民黨主席鄭麗文（右）、國民黨秘書長李乾龍（中）及藍委邱鎮軍（左）。（照：邱鎮軍臉書） 中評社台北1月26日電／中國國民黨第廿二屆第一任中常委選舉31日舉行，本屆應選29席，有45位中央委員投入參選，當選率僅64%。現任中常委蔣根煌、黃紹庭、陳俗蓉、高思博等15人尋求連任。前中常委李德維、陳雙全、游家富等人則捲土重來。其中，李德維因擔任黨主席辦公室特別顧問，被視為黨主席鄭麗文人馬布局卡位。



此外，有五位參選者是“立委”，包含陳菁徽、邱鎮軍、羅明才、鄭正鈐、黃仁，且還有不少是首次參選。爭奪者眾，因此，換票聯盟、地方勢力操控傳聞再次浮現，引發質疑。



首次參選的國民黨“立委”邱鎮軍表示，希望藉由參選讓黨團與黨中央更緊密結合。



黨務人士透露，此次選戰有“大小聯盟”的換票結構，扣掉保障名額與本身實力雄厚不需參與換票的候選人，十多名中常委候選人至少可掌握約400至500張選票，幾乎等同當選。



國民黨中常委選舉開票過去採“區域混合計票”，讓操控者無法精準掌握票源流向，降低買票與換票的可能性，改回“各縣市分開開票”後，小額票倉反而更易被操控。



由於換票、賄選疑雲甚囂塵上，已引發基層質疑，黨中央於是祭出“加派監票員”措施，不過，仍難平息爭議。黨內人士表示，曾建議中央恢復混合開票制，但畢竟鄭麗文團隊剛上任，不願得罪人，選前恐難有調整。



另有黨代表評估，這屆候選人名單，對鄭麗文領導系統不至於構成實質挑戰，預期將呈現“平穩、過渡”格局，若今年九合一選舉大勝，預料下屆中常委選舉才會更激烈。