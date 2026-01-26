新加坡星光部隊恐撤台？栗正傑：台灣不安全

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／新加坡“星光部隊”長期來台進行軍事訓練，至今已近50年，雖未對外高調宣布，卻早已是公開的秘密。不過近日卻傳出星光部隊可能撤離台灣的消息。對此，台退役陸軍少將栗正傑表示，這次新加坡撤到剩下3000人，新加坡總理黃循財這次很重要的一個訊息表達出來，他以前把部隊擺在台灣，他認為是安全的，現在他認為擺在台灣是不安全的。



新加坡為什麼要把部隊派來台灣訓練？栗正傑指出，有兩個目的︰第一個目的，因他們自己的國土面積狹小，沒有辦法訓練；第二個目的，以他們部隊來講，如果集中部署一個地方，很容易被人家一鍋端掉，所以必須要分散部署。



栗正傑25日在政論節目《中天辣晚報》表示，其實以前他曾經在新加坡部隊訓練過，也跟他們一起參加過對抗演習，對他們的部隊有一些瞭解。比如新加坡為什麼要把部隊派來台灣訓練？訓練完以後，有很多還留在台灣。



栗正傑指出，新加坡把部隊派來台灣訓練有兩個目的︰



第一個目的，當然是他們自己的國土面積狹小，沒有辦法訓練、沒有足夠的資源訓練。光是在我們台灣，新加坡的裝甲兵是在湖口訓練的，砲兵則是在雲林訓練，步兵是在恒春那邊訓練的，新加坡沒有那麼多的場地，一個砲彈射擊，最少要10幾公里以上的射擊場地，才能提供訓練，裝甲兵也是一樣。



第二個目的，以新加坡的部隊來講，如果集中部署一個地方，很容易被人家一鍋端掉，所以必須要分散部署。新加坡的假想敵就是馬來西亞，馬來西亞對他們威脅最大，如果真的一旦有什麼狀況，有可能因此而受害。



栗正傑覺得，這次新加坡撤到剩下3000人，新加坡總理黃循財這次很重要的一個訊息表達出來，他以前把部隊擺在台灣，他認為是安全的，現在他認為擺在台灣是不安全的。他可能認為一旦賴清德去挑釁中國大陸，哪一天中國大陸真的攻打台灣，他3000的部隊在這邊，也許會顯得很尷尬，但是怎麼撤也是個問題。