民進黨政府組織膨脹　10年暴增39單位

2022年“數位發展部”揭牌典禮。（府方提供資料照） 中評社台北1月26日電／民進黨在野時高喊精簡政府組織，但2016年執政後，新設部會、署級單位、任務編組型辦公室等計逾39個，光是“中央政府”機關歲出人事費，從2017年4142億新台幣暴增至2025年5019億元。“立法院”預算中心更揭露，各機關聘用及約僱人員達近年新高，恐加重“中央政府”財政負擔。



根據《中時新聞網》報導，民進黨執政10年至今，政府新設4部會，包含數位部、“運動部”、升格“農業部”、“環境部”；5個署級單位，包括“觀光署”、氣象署、兒少家庭支持署、長期照顧及社會發展署、國家公園署，還有不當黨產處理委員會、“國家人權委員會”、“海洋委員會”、兒童權益健康福利委員會、個資保護等9委員會，還有觀光研訓院預計今年掛牌。



10年來還成立過13辦公室，除大名鼎鼎的經貿談判辦公室外，還有以TPP溝通專案、洗錢防制、少子化對策、年金改革、AI公務人才發展等為名的辦公室。



蔡英文、賴清德在府內成立過7個委員會，蔡英文曾成立年金改革、司法改革、原住民族歷史正義與轉型正義及新南向政策辦公室等。賴清德則設立“國家”氣候變遷對策、健康台灣推動與全社會防衛韌性等3大委員會。



據統計，各機關職員從2021年的18萬6389人，逐年上升到2025年的19萬1435人，5年增5046人；聘用及約僱也從2021年的1萬5770人，增至2025年的1萬6249人，5年增加479人。影響所及，“中央”機關歲出人事費大幅增加，從2017年的4142億元大幅增加至2025年的5019億，共877億元。“主計總處”說593億元是用於軍公教調薪。