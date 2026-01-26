美加入台軍方火力協調中心　顧立雄：非監軍

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）台媒報導，台“國防部”成立軍方最高層級的“聯合火力協調中心”，且協調中心席位，有大批美國友盟人員所屬。台“國防部長”顧立雄26日兩度表示，他要特別澄清，沒有什麼監軍的說法，這絕非事實。



顧立雄說，台美軍事交流本就有基於制度化機制進行，深化各領域方面的合作，來強化我們的防衛作戰能力。至於詳細的細節，我們不方便透露。



台媒報導，因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役自造各式特種飛彈，台“國防部”在台北大直博愛營區新成立軍方最高層級的“聯合火力協調中心”，藉以協調各軍種不對稱火力部署。且協調中心席位，有大批美國友盟人員所屬，台美傳已實施多次聯合幕僚作業。



“中央政府”因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算”明載，“國防部”作戰計劃次長室預計耗資近億元預算，分別實施聯合作戰指揮中心、聯合應變中心與分散指揮中心設施整修案，去年已完成一項“聯合火力協調中心”整建案。



“立法院”“外交及國防委員會”26日邀台“國防部長”顧立雄報告“我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性”，並備質詢。