館長：民進黨在社群平台影響力前所未有低迷

館長陳之漢。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北1月26日電／民進黨布局2026年縣市長選舉提名作業已進入關鍵倒數階段，面對AI科技快速發展、社群平台影響力愈來愈大的選舉環境。



“館長”陳之漢25日在網路直播中針對民進黨的網路聲量與政治處境提出嚴厲批評。他說，自己觀察台灣政治已13年，從未看過民進黨在網路上的影響力如此低迷，並點出在所謂“32比0”結果之後，民進黨在社群平台上的表現“前所未見地難看”。“館長”陳之漢表示，現在只要是綠營相關帳號發文，常可見大量負評與反彈留言，尤其是涉及抹黑或攻擊性的內容，更容易引來網友“一排罵”群起砲轟，讓他直呼“有夠丟臉”。



“館長”陳之漢指出，從目前網路風向來看，民進黨過去在社群上的主導力已明顯衰退，許多民眾對相關操作不再買單，甚至開始反感，顯示網路輿論正在出現結構性的變化。他認為，部分綠營支持者與政治人物若仍沉浸在短期勝利或自認優勢的氛圍中，恐將低估民意反撲的力道。



“館長”陳之漢說，現在民進黨有多得意，到了2026年地方選舉、甚至2028年大選，就可能跌得越重，並以“囂張沒落魄的久，只剩兩年而已”形容民進黨未來兩次大選前景，預告民進黨恐將面臨嚴峻考驗。