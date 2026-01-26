賴、蔡發文賀霍諾德　藍議員：蔡給賴壓力

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手 獨攀台北101，登上後自拍。（照：台北101臉書） 中評社台北1月26日電／美國知名攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，賴清德發文恭喜霍諾德，也謝謝所有幕後英雄，卻被發現他並未提及台北市，引發討論。中國國民黨台北市議員李柏毅指出，蔡英文的發文人情味、親民感比賴好很多，似想突顯跟賴截然不同的道路，這是重要的警訊。



霍諾德25日上午9時12分開始攀爬台北101，在現場民眾及全球直播千萬目光下，只花費91分鐘就成功登頂，且全程無繩索保護，徒手攀登高達508公尺的台北101。霍諾德的速度遠超原先預估的4小時，攀爬期間，各樓層的民眾紛紛在屋內為他加油，霍諾德也展現攀登神技，甚至一度在攻頂時放開雙手、僅靠單腳吊掛在多層圓環體外。



李柏毅25日在《週末大爆卦》節目提到，蔡英文卸任之後非常地活躍，做的事情很多，她先跟蘇貞昌去爬山，甚至在大罷免大失敗之後，還去幫賴清德打氣加油，更不用說她常在社群平台發表很多意見。



李柏毅強調，蔡英文現在做出來的，是想要突顯跟賴清德截然不同的道路。舉例霍諾德爬台北101大樓這件事，引發全台民眾緊張關注，當他爬完之後，大家除了放鬆心情之外，也覺得非常地光榮，因為宣傳了台灣，宣傳了台北101。



李柏毅指出，對此，賴清德跟蔡英文在很短的時間內接連PO文，看一下內容，蔡英文很明確地講出了，不管是Netflix團隊、包括台北市政府、賈永婕董事長、還有人民等等，點得非常細。而看賴清德的發文，他感謝拍攝團隊，短短地就結束了！