美國想對伊朗動武？ 郭正亮：相當困難

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／伊朗正為與以色列的最後一戰做準備，甚至獲俄批准，首度完成射程1萬公里的洲際彈道飛彈試射，打擊範圍足以覆蓋紐約與華盛頓。前“立委”郭正亮指出，美國要對伊朗動武相當困難，取消伊朗的革命宗教政權是不可能，煽動顛覆政權又缺乏正當性，目的難以達成。



郭正亮25日在《國際直球對決》節目表示，美國如果要打伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）一定都在地下活動，找不到他，怎麼炸得到他？就算炸到也沒用，哈米尼是民選的，就再選個總統就好了。而且伊朗最高宗教領袖哈梅內伊（Khadijeh Mirdamadi）已經84歲了，難道以為他沒有接班團？怎麼可能。



郭正亮強調，伊朗執政的統治集團依然強固存在，而且敵軍沒辦法在伊朗地面作戰，上不去。只能從阿曼灣上去，距離德黑蘭1000公里！高原都是500公尺以上的高度，怎麼打？如果去炸他的重要設施，伊朗已經做了準備。伊朗有2000枚導彈，各式各樣的。上次對以色列的飽和攻擊，證明是有效的，且還手下留情，有幾個地方故意打偏，比如摩薩德總部，打在400公尺外的一個公園。



郭正亮指出，伊朗會炸不到以色列情治機構摩薩德（Mossad）嗎？伊朗也傳話給阿拉伯國家，比如說卡達有烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），如果美軍的戰鬥機從烏代德空軍基地起飛，那伊朗就炸卡達！從沙特阿拉伯起飛，就炸沙特，伊朗都炸得到！這就取決於美國到底要達成什麼目的。美國前一陣子說要打了，為什麼沒打？因為以色列跟阿拉伯最有錢那三個國家，都叫美國不要打，“就是你不會達成你的戰略目的”。



郭正亮認為，美國戰略目的是要逼伊朗讓步，讓伊朗改革，可是要讓伊朗取消革命宗教政權，那是不可能的！改革一定是經濟的改革，或老百姓參政的改革，這個有可能。



郭正亮分析，這次有兩個因素被伊朗抓到，完全沒正當性，一是境外勢力，因為煽動庫德族的分裂勢力搞暴動。伊朗沒有槍枝買賣，這些人手上都有槍！二是境外那個前王朝巴勒維家族，完全沒有執政正當性，已經跑出去46年了，對伊朗有什麼貢獻？“所以我認為很難”。