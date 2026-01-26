顧立雄喊話藍白：希望防務預算儘速付委審查

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）“立法院”此會期即將在月底結束，但台“國防部”一般預算、新台幣1.25兆元軍購特別條例都還未付委審查。台“國防部長”顧立雄26日表示，這些預算對“國家安全”非常重要，他懇切地希望朝野不分黨派支持強化我們的自我防衛能力，我們也願意溝通，希望儘速付委、進入實質審查。



今年度總預算案因藍白堅持“行政院”未依法編列預算而卡關，“立法院”程序委員會23日下午，在野黨第九度杯葛今年度總預算案、軍購特別條例。“行政院”指出，今年度“國防部”已有752億元預算因總預算未審而無法執行，“立法院”又再次阻擋“國防”特別預算，等於是對於“國家”“國防”量能的雙重封殺。



“立法院”“外交及國防委員會”26日邀台“國防部長”顧立雄報告“我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性”，並備質詢。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，無論是總預算案的“國防”預算部分，或特別條例部分，都是因應敵情威脅及聯合防衛作戰能力的需要，這些預算對我們的“國家安全”非常重要，他懇切希望不分朝野黨派來強化我們的自我防衛能力。



顧立雄說，因為這些都是整體性的規劃，我們也公布多項已知會“國會”的案項，這些都是我們與美方有過討論，也基於我們的防衛作戰需求，這關乎能儘速提升我們的防衛能力，希望朝野真的能支持，我們也願意與朝野各黨派進行溝通，真的很希望能儘速付委，進入實質審查程序。