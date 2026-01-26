王鴻薇：蔡英文操作“留友看”　威脅賴清德

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／地方縣市長選戰年關前就開打，綠營網軍日前帶風向喊“在高雄都看不到柯志恩”，卻釣出國民黨高雄市長參選人柯志恩本尊留言“留友笑”，反被藍營大賺聲量。國民黨籍“立委”王鴻薇指出，蔡英文近日也使用“留友看”，這是Threads漲流量的關鍵字，這樣的操作不單純，選舉味道很重，賴清德應該也有感受到威脅性。



王鴻薇25日在《週末大爆卦》節目提到，賴清德想扶植林俊憲，最後以失敗告終，更不要講後面還有一個蔡英文。最近蔡英文的動作真的非常多，在社群平台、在Threads上的活躍性，已經不只是一個前領導人想要討論公共政策。當年光是一個“辣台妹”，年輕人就非常喜歡。



蕭美琴於2026年1月19日上傳一支“撒嬌舞”影片後迅速在Threads引發熱議，而蔡英文也現身留言區，僅留下“留友看”三個字，就吸引高達15萬人按讚，意外成為整則貼文中最吸睛的互動焦點，也讓這句原本存在於留言區的用語，再度被推上話題熱度。



王鴻薇強調，這樣的操作，真的不單純是一個卸任領導人，旁邊幕僚（小編）的手筆，這樣的操作，真的選舉味道很重！賴清德應該也有感受到，所以大家最近都在討論，不管是蕭美琴對他的威脅性，或蔡英文對他的威脅性，還有張景森跟施俊吉，都是蔡英文時代的政務官，這兩人現在對他政策的批評，完全是用專業技術官僚的角度，去做完全不留情面的批評。



王鴻薇表示，所以賴清德應該是感受到了，蔡英文真的是要“do something”（做些什麼）了，所以這就是前有狼、後有虎。但是最應該去檢討的不是別人，還是賴清德自己。賴清德不是第一次被彈劾，他在台南市長時就被彈劾，一個人當市長被“監察院”彈劾，當“總統”被“立法院”彈劾，這個問題到底出在哪裡？賴清德應該自己好好檢討檢討。