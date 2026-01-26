柯建銘續選總召挑戰賴　王鴻薇：姜是老的辣

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／“立法院”本屆第4會期將於31日休會，民進黨“立法院”黨團近日行文黨籍“立委”，徵詢是否有意參選下會期黨團三長，現任黨團總召柯建銘也已表態“我會去登記”。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇25日在政論節目表示，民進黨團至今仍未敲定人選，柯建銘在“立法院”的操作其實“姜還是老的辣”，態度前後轉變相當明顯。外界在觀察，賴清德是否真有能力成功更換總召？



王鴻薇25日在政論節目《週末大爆卦》指出，2月1日新會期即將開始，國民黨“立院”黨團早已確定總召、書記長與首席副書記長人選，反觀民進黨團到現在還在“不知道要不要換人”。她認為，最有意思的關鍵在於，民進黨是否打算更換總召，在“大罷免大失敗”後，賴清德勢必要找人“祭旗”，而柯建銘自然成為被處理的對象，但柯並不服輸，畢竟是“萬年總召”，不可能說換就換。



王鴻薇指出，柯建銘在“立法院”的操作其實“姜還是老的辣”，態度前後轉變相當明顯。她回憶，大罷免期間自己擔任書記長時，每次協商幾乎都要與柯建銘爭辯，柯常採取拖延戰術，協調會平均發言長達2小時，當時外界甚至質疑他“是不是老糊塗了”。但事後看來，柯建銘其實思路相當清楚，後續刻意讓吳思瑤出面發言，自己則幾乎不再多說，只在最後關鍵時刻表態“yes or no”，顯然早已在運籌帷幄。



王鴻薇透露，在柯建銘公開表態登記前，就曾私下向部分“立委”表示“我一定還會當總召”，顯示對續任相當有信心。王鴻薇強調，目前外界就在觀察，賴清德是否真有能力成功更換總召人選，但截至目前，民進黨內並無其他人出面表態登記。



王鴻薇說，若賴清德無法成功策動替換者挑戰柯建銘，不僅換人失敗，恐怕也將再度折損其政治威信。