顧立雄：美國強調第一島鏈　台灣沒時間浪費

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）美國23日公布特朗普政府2.0“國防”戰略，台“國防部長”顧立雄26日表示，其中特別強調“要在第一島鏈建構嚇阻能力”，台灣列為第一島鏈關鍵地位，美國要求各友盟國家分擔的責任，我們不可能有絲毫時間浪費。



台“國防部”戰略規劃司長黃文啟補充說，新台幣1.25兆元的軍購特別條例中，美方知會國會的5項發價書近期即將拿到，若台灣在45天效期內沒有處理，理論上可以延長一次，但並非一定，若美方不同意延長，整個程序都得再走一遍。此次發價書從去年3月提出需求，到12月美方才知會國會，中間耗費8個多月的時間，若得重走，所耗費時間將更進一步擴大。



美國政治新聞網POLITICO報導，五角大廈23日晚間公布特朗普政府2.0國防戰略（National Defense Strategy，NDS）不再將“對抗中國”作為最核心焦點，與特朗普第一任內時的版本相較也截然不同。美國將持續與中國進行外交接觸（呼應去年12月五角大廈2025年中國軍力報告），同時在太平洋地區“建立強而有力的拒止防禦”以嚇阻潛在的戰爭。



“立法院”“外交及國防委員會”26日邀台“國防部長”顧立雄報告“我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性”，並備質詢。



民進黨籍“立委”羅美玲關切“國防”預算、軍購特別條例議題，顧立雄表示，上次機密專報中已全盤說明1.25兆元在8年期間要籌獲特別著重不對稱戰力與防衛韌性的項目，我們認為有特別條例，就能在專注經費完整性與穩定性的狀況下，構成一個高度強韌、嚇阻的防衛能力。