佛光山法師偕高虹安分送臘八粥　傳遞正能量

新竹市長高虹安和佛光山法師分送臘八粥給志工。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月26日電（記者 盧誠輝）今天是農曆12月初8俗稱的“臘八節”，也是佛陀成道的重大節日。佛光山法寶寺監寺妙旭法師一早就帶著400杯臘八粥到新竹市政府拜會新竹市長高虹安，兩人在簡短儀式後就拿著臘八粥分送給市府員工與志工，傳遞關懷與愛心正能量。



佛光山法寶寺26日到新竹市政府舉行致贈臘八粥活動，包括高虹安、新竹市政府民政處長施淑婷、中國國民黨籍新竹市議員鍾淑英、蕭志潔、徐美惠和台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋等人都到場出席。



佛光山法寶寺監寺妙旭法師表示，臘八節是感念佛陀成道、實踐慈悲與利他的日子，藉由分享臘八粥，期盼將祝福與愛心傳遞給辛勞付出的市府人員，感謝大家為城市建設與市民福祉的努力。法寶寺持續秉持星雲大師“以慈善福利社會、以文化淨化人心”的理念，希望透過實際行動關懷社會，凝聚善的力量，讓城市更溫暖、人心更祥和。



高虹安感謝佛光山法寶寺長期關懷社會、弘揚慈悲精神，於臘八佳節致贈臘八粥給市府同仁，讓大家在繁忙公務之餘，感受到來自宗教團體的溫暖祝福。高虹安說，臘八粥不僅象徵感恩、分享與祝福，更傳遞社會善念與正向能量。市府團隊將持續秉持為民服務的初心，將這份關懷化為推動市政、照顧市民的動力，攜手各界共同打造幸福、溫暖的竹市。



新竹市政府民政處指出，農曆12月初8被稱為“臘八節”，是紀念佛陀成道的節日，佛教寺院會在這一天煮粥供奉佛陀，並將臘八粥分送四方善信。臘八粥的食材由多種食材熬製而成，象徵佛教中的大悲心與對眾生的平等，並傳達溫暖心靈的意涵。