藍委陳永康對台軍無人機6建議　要強化訓練

藍委陳永康。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府提出的新台幣1.25兆元軍購特別條例中，軍方預計採購20萬架無人機等軍備。對此，中國國民黨籍“立委”陳永康26日質詢，提出6點應關注要項，建議陸軍應佔一半以上，人員訓練恐怕要強化，且通訊頻道要規劃好，烏克蘭若沒有星鏈，無人機恐怕無法發揮，而我們目前沒有星鏈合約。



台陸軍司令部參謀長、中將陳建義回應，軍用無人機屬於專屬頻道，現在針對頻譜管理也有制定相關單位負責。



“立法院”“外交及國防委員會”26日邀台“國防部長”顧立雄報告“我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性”，並備質詢。



陳永康質詢時表示，無人機是未來作戰的趨勢，“國防部”未來無論是從境外進口軍售、商售合作，甚至是境內生產，在新台幣1.25兆元軍購條例中，將規劃20萬架無人機，他支持“國防部”的想法，陸軍要在2026年7月前編成無人機大隊，無論是偵搜型、攻擊型或消耗型的無人機，陸軍應該佔20萬架的一半以上？陳建義回應，將近。



陳永康說，這樣人員的訓練員額恐怕還要強化。俄烏戰爭中每天消耗無人機約2千架，我們的無人機作業構想應是在灘岸防衛第一線消耗性非常大，因此無論是無人機的儲存庫存料配件、通訊頻道都要規劃好，烏克蘭的無人機確實發揮很大的效益，但若沒有星鏈，恐怕無人機的功效都沒辦法發揮，而我們目前則沒有星鏈的合約。



陳建義指出，無人機的編制數量包含平時的訓練需求，及戰備存量等，並非一次獲得，都有納入規劃。至於無人機的庫存，包含特定軍品庫房、整建修建，也都納入規劃。而有關無人機的頻率，軍用無人機屬於專屬頻道，現在針對頻譜管理也有制定相關單位負責。