爬台北101　李永萍：不是每次都好運

美國極限攀岩好手霍諾德25日徒手攀爬台北101大樓並自拍。（台北101臉書） 中評社台北1月26日電／美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101的挑戰，引發極大關注熱議。賴清德25日在臉書發文表示，這場行動讓世界看見台北101，“真的讓人很感動”。不過，對於此類“個人挑戰式”的城市行銷是否適合常態化，中國國民黨籍前台北市副市長李永萍態度保留，並爆料台北101曾被看見，並錯過和好萊塢巨星同框機會的內幕，讓她“扼腕到不行”。



李永萍25日在中天節目《中天辣晚報》中表示，若自己仍在副市長任內，基於“偏保守派”的管理立場，恐怕會反對開放此類挑戰。原因主要有二：其一，若目標是讓台北被看見、讓101成為行銷焦點，其實還有很多其他方法，不一定要透過高風險的極限挑戰。其二，即使霍諾德因經驗豐富、成功機率相對較高，但整體而言仍存在相當風險，“今天挑戰成功，接下來如果有其他人來挑戰101，到底要不要答應”？



李永萍提醒，一旦開了先例，後續管理難題恐將接踵而至。她指出，西方世界長期存在崇尚冒險的文化傳統，過去一個世紀以來不乏因挑戰而失事的案例，但冒險精神仍前仆後繼。霍諾德“一戰成名”後，若未來大家紛紛提出申請要攀爬101，政府究竟要不要開放、如何審核、標準如何訂定，都勢必得建立一套申請辦法，“從政府管理角度，事後麻煩不小”。



談及城市行銷與影視合作，李永萍回顧台北曾錯失好萊塢大片合作機會。她提到，《不可能的任務》系列男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）（阿湯哥）過去曾有意來台北101取景拍攝，且電影拍片在安全規劃上往往更為周延。但當時台北101未能促成，連帶台北市府也缺乏能提出申請、協調整合的機制，最終拍攝計劃轉往上海，讓她“扼腕到不行”。



但李永萍說，她上任後曾赴紐約取經，進一步成立可協調市府各局處的影視協拍委員會，認為“影視協拍是一個很好的方案”。而且早在20年前，好萊塢大片就看中台北101的國際辨識度與拍攝價值。相較之下，她強調個人極限挑戰雖能創造聲量，但一旦形成案例，未來如何處理、是否會擴大模仿效應，都必須非常慎重評估，“不會每次都這麼好運的”。