藍委：官方基金會變酬庸會　還窩藏罪犯

藍委王鴻薇和羅智強一同召開“揭中小企業聯輔基金成綠敗選退輔會！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”王鴻薇、羅智強今日召開記者會爆料，民進黨政府將財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會當成酬庸“退輔會”，現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，兼任顧問為鄭文燦人馬、前桃園市府秘書處長顏子傑，衹有酬庸沒有專業。



羅智強提到，有接獲來自該基金會內部陳情爆料，直接點名總經理葉仁創安插人事裡，有涉及更驚見遭判刑確定，涉及色情網路論壇“創意私房”案的高級會員，外號“南橘子”的郭柏宏（現已離職）。根據人事資料，郭柏宏2022年被起訴，2024年3月北院判決，但是他卻一直到2025年才離職，“經濟部”主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題。



王鴻薇和羅智強今天一同召開“揭中小企業聯輔基金成綠敗選退輔會！”記者會。



王鴻薇表示，中小企業聯合輔導基金會主要業務是協助中小企業的各項需求，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，可長期把持相關補助，尤其是重大事件發生，舉凡風災、地震、疫情的紓困貸款都是。



王鴻薇說，該基金會前任總經理吳群隆，就是蘇系代表。現任董事長則是英系的徐定禎以及新潮流的葉仁創任總經理，新潮流鄭文燦人馬的顧問顏子傑，也都是因為落選以後被酬庸而出任職務，衹有酬庸沒有專業，該基金會簡直就是民進黨的敗選“退輔會”。



羅智強則說，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大婁子，內部員工多次陳情，直接點名總經理葉仁創所安插人事名單裡，行政管理群的郭柏宏就是震驚全台的“創意私房”案，高級會員外號“南橘子”，前年經北院判決有罪後，卻一直到去年才離職，根本就是包庇。